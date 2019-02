Sky bestätigt Fortsetzung von "Eine Liga für sich"

© Sky/Willi Weber

Frank Buschmann wird in diesem Jahr neue Folgen seiner Comedy-Quizshow "Eine Liga für sich" präsentieren. Sky hat jetzt offiziell bestätigt, dass neue Folgen produziert werden. Die Ausstrahlung soll zum Start der Bundesliga-Saison erfolgen.



25.02.2019 - 12:44 Uhr von Alexander Krei 25.02.2019 - 12:44 Uhr

Die Sky-Show "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" mit Frank Buschmann geht in die dritte Staffel. Der Bezahlsender bestätigte am Montag einen DWDL.de-Bericht von Anfang des Monats. Gleich 13 neue Folgen wird Redseven Entertainment produzieren, die zum Start der kommenden Bundesliga-Saison auf Sky 1 sowie über die verschiedenen Abrufdienste von Sky ausgestrahlt werden sollen.

Neben bewährten Elementen stellt Sky einige Veränderungen in Aussicht, darunter eine neue Spielstruktur, neue Spielideen, neue Specials, neue Außendreh-Einspieler und neue Set-Elemente im Studio. Panagiota Petridou und Matze Knop bleiben jedoch als Team-Chefs weiter mit dabei. "Eine Liga für sich" basiert auf der britischen Sky-Show "A League of Their Own" und wird dort bereits seit 2010 von James Corden präsentiert.

"Ich freue mich tierisch, dass es mit 'Eine Liga für sich' weitergeht. Ich mag diese freche Form der Sportunterhaltung. So ein Format kann ich nur bei Sky leben", sagte Frank Buschmann über die Rückkehr der Show, die zuletzt vor einem Jahr bei Sky 1 zu sehen war. Danach hatte der Fokus des Unterhaltungssenders auf der Neuauflage von "X Factor" gelegen, die jedoch nicht weitergehen wird, wie inzwischen feststeht.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Buschi is back! Ich freu mich sehr, dass eine unserer erfolgreichsten Show-Eigenproduktionen in eine neue Runde geht. Buschi samt seiner Sechserkette versteht es wie kein anderer im deutschen Fernsehen, den schmalen Grat zwischen Sport und Comedy erfolgreich zu begehen."

