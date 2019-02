7Sports sichert sich neue eSports-Rechte für ProSieben Maxx

© DreamHack/Adela Sznajder

7Sports, die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1, hat eine Kooperation mit DreamHack vereinbart. Dadurch kann man künftig von vielen eSports-Events des Veranstalters berichten, zu sehen gibt es die Inhalte vor allem bei ProSieben Maxx.



26.02.2019 - 08:30 Uhr von Timo Niemeier 26.02.2019 - 08:30 Uhr

ProSiebenSat.1 investiert weiter in das Thema eSports. Nun hat 7Sports eine Lizenzpartnerschaft mit dem eSports-Veranstalter DreamHack vereinbart, durch die man Zugriff auf 900 Stunden Inhalte bekommen wird. DreamHack wird in diesem Jahr unter anderem 13 Events in acht Ländern veranstalten. Profitieren soll vor allem ProSieben Maxx, das die Inhalte in seinem wöchentlichen Magazin "ran eSports: Professional. Gaming. Magazine" zeigen wird. Aber auch das News-Portal eSports.com soll die Inhalte verwerten, mit diesem hatte 7Sports zuletzt ein Joint Venture gegründet (DWDL.de berichtete).

Stefan Zant, Geschäftsführer und COO von 7Sports, sagt: "Um eSports in der breiten Masse bekannt zu machen, arbeiten wir mit den größten und bekanntesten eSports-Veranstaltern und -Ligen zusammen. So können wir auf allen Plattformen über die relevantesten Events und Turniere aus der ganzen Welt berichten. DreamHack zählt zu den absoluten Pionieren und gilt mittlerweile als einer der größten Player im eSport."

Marcus Lindmark, CEO von DreamHack, ergänzt: "DreamHack produziert jedes Jahr Hunderte Stunden hochwertige eSports-Inhalte, und die Partnerschaft mit 7Sports zeigt erneut den Wert dieses Contents. Wir freuen uns darauf, dass die Inhalte von den kreativen und talentierten Teams von ran eSports und eSports.com genutzt werden."

7Sports ist seit 2016 im eSport-Bereich aktiv, übertragen werden unter anderem internationaler Turniere. Hinzu kommt das wöchentliche Magazin, das man auch als "eSportschau" bezeichnet. Geplant sind darüber hinaus die Veranstaltung eigener eSports-Turniere, der Aufbau von eSports-Ligen sowie das Management von Profi-Sportlern und -Teams. 7Sports bzw. ProSiebenSat.1 konkurriert hier derzeit vor allem mit Sport1, das ebenfalls in diesen Bereich investiert. Mit eSports1 hat man kürzlich einen eigenen Sender zum Thema eSports gestartet.

