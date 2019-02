ProSieben: Neue Folgen von "Grey's Anatomy" und "Lucifer"

© ABC

Der Serien-Mittwoch bei ProSieben wird Ende März mit neuem Stoff gefüttert: Wie der Sender bekanntgegeben hat, werden in der Primetime neue Episoden von "Grey's Anatomy" ausgestrahlt, im Anschluss folgt "Lucifer". Später quetscht sich noch "Seattle Firefighters" dazwischen.



27.02.2019 - 11:37 Uhr von Kevin Hennings 27.02.2019 - 11:37 Uhr

Die 15. Staffel von "Grey's Anatomy" stellte nicht nur ein Jubiläum dar, sondern auch einen Rekord ein. Denn mit den bisher 343 produzierten Folgen der Erfolgsserie wurde "Emergency Room" als am längsten laufendes US-Medical-Drama abgelöst. Diese Staffel läuft nun auch in Deutschland an. Am Mittwoch, den 27. März, geht es um 20:15 Uhr bei ProSieben los. Dann startet auch die dritte Staffel von "Lucifer", die im Anschluss ab 22:15 Uhr zu sehen sein wird. Eine Woche später, am 3. April, quetschen sich noch neue Folgen von "Seattle Firefighters" dazwischen, die dann um 21:15 Uhr zu sehen sind. "Lucifer" rückt dann nach hinten.

Die neuen Folgen von "Grey's Anatomy" beginnen damit, dass Miranda Bailey (Chandra Wilson) ein Sabbatical machen möchte und für diese Zeit einen neuen Chefarzt suchen muss. Meredith (Ellen Pompeo) sucht nach dem Rückschlägen in der Vergangenheit endlich eine neue Liebe. Zudem machen Gerüchte um eine Schwangerschaft von Teddy (Kim Raver) nach ihrem One-Night-Stand mit Owen (Kevin McKidd) die Runde. Und dann wären da noch zwei neuen Ärzte, die unter den Kollegen für mächtig Wirbel sorgen.

Nach dem Finale von Staffel Zwei stehen für Lucifer (Tom Ellis) einige Veränderungen bevor. Nachdem er verwirrt in einer Wüste aufgewacht ist und seine Flügel wiedererlangte, bittet er Chloe (Lauren German) ihm zu helfen, herauszufinden was passiert ist. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf einen Tatort, der mit Lucifers Entführung zusammenhängen könnte. Dabei wird dem Zuschauer unter anderem die neue Figur Marcus Pierce präsentiert, die vom "Smallville"-Star Tom Welling verkörpert wird. Pierce ist ein gestandener Ermittler, der sowohl diplomatisch als auch zurückhaltend ist und von allen respektiert wird - bis auf den Teufel selbst.

In der zweiten Staffel von "Seattle Firefighters" wird genau da angesetzt, wo der Cliffhanger der ersten Staffel endete: Während des Brandes eines Hochhauses kämpfen Victoria Hughes (Barrett Doss) und Maya Bishop (Danielle Savre) gegen ein großes Feuer, während Dean Miller (Okieriete Onaodowan) in einem Fahrstuhl feststeckt. Ben Warren (Jason George) kümmert sich um den verletzten Travis Montgomery (Jay Hayden), währen sich Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) sorgen um Jack Gibson (Grey Damon) macht, der sich nicht mehr zurückmeldet.

