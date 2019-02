Egmont macht "Micky Maus"-Magazin für Vorschulkinder

© Egmont Ehapa Media GmbH

Mit "Micky Maus Junior" wird Mitte März ein neues Vorschulmagazin aus Entenhausen erscheinen. Das hat der Verlag Egmont Ehapa Media nun angekündigt. Alle drei Monate soll eine neue Ausgabe folgen.



27.02.2019 - 12:42 Uhr von Kevin Hennings 27.02.2019 - 12:42 Uhr

Ab Montag, den 11. März, verkauft Egmont Ehapa Media das neue Vorschulmagazin "Micky Maus Junior". Der Titel wird an ausgewählten Kiosken zum Kauf bereitstehen. Das Heft aus Entenhausen wird alle drei Monate neu erscheinen und richtet sich an Kinder zwischen drei und sechs Jahren, ist also ein wenig jünger als der große Bruder "Micky Maus". Für die Vermarktung von "Micky Maus Junior" ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich.

Gemeinsam mit Micky, Donald und vielen weiteren Disney-Charakteren sollen die kleinen Leser und Leserinnen durch Vorlese- und Leselern-Comics begleitet werden. Dabei werden die Geschichten in knalligen Farben koloriert und in einfacher Sprache gehalten. Ergänzt wird das Magazin durch Lernspiele, Rätsel-, Mal- und Bastelseiten. Zudem liegt jeder Ausgabe ein Spiel-Set bei, mit dem Kinder ihre Kreativität entdecken und Spaß haben können.

Der Ableger für Vorschulkinder kommt nicht von ungefähr. "Micky Maus" ist zwar noch immer eine starke Marke von Egmont Ehapa, hat in den zurückliegenden Jahren aber an Reichweite verloren. Im vierten Quartal 2018 wurden noch knapp 67.000 Exemplare des Kinderheftes verkauft, sechs Jahre zuvor waren es noch rund doppelt so viele. 2008 lag die verkaufte Auflage noch bei regelmäßig mehr als 200.000 Stück. 2017 nahm man den Abwärtstrend zum Anlass, um die Erscheinungsweise von wöchentlich auf 14-tägig umzustellen (DWDL.de berichtete).

