Michael Schmidt verlässt ProSiebenSat.1 nach 15 Jahren

Red Arrow Studios verliert seinen Chief Creative Officer: Michael Schmidt verlässt das Unternehmen mit Ende seines Vertrags im Sommer nach knapp 15 Jahren bei ProSiebenSat.1. Auf ihn folgt Nina Etspüler als Group Creative Director.



27.02.2019 - 13:30 Uhr von Thomas Lückerath 27.02.2019 - 13:30 Uhr

Kaum ein Tag vergeht in diesen Wochen ohne prominente Personalien. Diesmal betrifft es Red Arrow Studios, den international agierenden Produktions- und Distributionsarm der ProSiebenSat.1 Media SE. Neben CEO Jan Frouman, der morgen offiziell aus seinem Amt scheidet und die Aufgabe zum 1. März an James Baker übergibt, verlässt nun also auch der Chief Creative Officer (CCO) das Unternehmen, wie ProSiebenSat.1 Media SE. Entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de bestätigte man in Unterföhring.

Schmidt kam 2005 von RTL zu ProSiebenSat.1, arbeitete dort in verschiedenen Positionen, darunter Head of Development, Head of Comedy und SVP Entertainment für die deutschen Sender der ProSiebenSat.1 Media SE. Mit der Gründung von Red Arrow Studios wechselte Schmidt ins dortige Management. „Ich danke Michael für sein Engagement und seine harte Arbeit über die Jahre. Seit der Gründung im Jahr 2010 war er maßgeblich am Aufbau des Red Arrow-Geschäfts beteiligt. Im Namen aller meiner Kollegen von Red Arrow und ProSiebenSat.1 wünschen wir ihm alles Gute für die Zukunft“, erklärt James Baker.„ProSiebenSat.1 hat mein Leben viel länger und tiefer geprägt als nur die 15 Jahre, in denen ich das Vergnügen hatte, Teil des Teams zu sein. In den 90er Jahren habe ich schon als Regisseur für das Haus gearbeitet. Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung und die Möglichkeiten, die mir das fantastische Team und die Partner gegeben haben, mit denen ich gearbeitet habe. Ich bin auch unglaublich stolz auf das, was wir bei Red Arrow seit unserem Start im Jahr 2010 erreicht haben“, sagt Michael Schmidt.Nach 15 Jahren wird er zum Ende seines laufenden Vertrags im Juni das Unternehmen verlassen, doch den Staffelstab wird er schon früher übergeben: Bereits zum 1. März übernimmt seine Kollegin und bisherige Stellvertreterin Nina Etspüler, wie das Unternehmen mitteilt. Sie wird Group Creative Director und berichtet in dieser Rolle an James Baker, dem neuen President und CEO von Red Arrow Studios. Während Baker in London sitzt, bleibt Nina Etspüler in München. Wohin es Schmidt zieht, ist unklar.Über seine Nachfolgerin sagt Schmidt: „Nachdem ich seit meiner Zeit bei ProSiebenSat.1 sehr eng mit meiner lieben Freundin Nina zusammengearbeitet habe, ist es für mich eine große Freude, ihr die Regentschaft zu übergeben. Nina rockt einfach. Ich wünsche ihr, James, dem Team und allen Red Arrow-Unternehmen viel Erfolg. Ich werde sie alle schrecklich vermissen. Lasst das Feuer brennen.“ Wurde zuletzt in der Branche spekuliert, in welche Richtung sich Red Arrow Studios entwickeln würde, so ist den Partnern im Operativen mit der Personalie Etspüler nun immerhin kompetente Kontinuität gesichert.„Ich bin sehr glücklich über neue Rolle bei Red Arrow und freue mich darauf, die kreative Strategie und Ausrichtung unseres Unternehmens in Zusammenarbeit mit den Produktionsunternehmen und Partnern von Red Arrow zu leiten. Ich möchte mich auch bei Michael dafür bedanken, dass er mein Mentor, Kollege und Freund ist, und ich wünsche ihm viel Erfolg“, sagt Nina Etspüler, ab Freitag Group Creative Director bei Red Arrow Studios. CEO James Baker ergänzt: „Da wir unser Produktions- und Vertriebsnetzwerk in Deutschland und international weiter ausbauen, spielt Nina eine wichtige Rolle bei dieser Erweiterung, von der Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1-Kanälen und RedSeven in Deutschland bis zu unserem Produktionsnetzwerk auf der ganzen Welt.“

