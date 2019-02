Unitymedia: Umsatz wächst dank deutlich mehr Kunden

© Unitymedia

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat seine Geschäftszahlen für 2018 veröffentlicht und die können sich durchaus lesen lassen. Der Umsatz legte zu und man zählte viele neue Kunden, vor allem im letzten Quartal konnte man Abonnenten gewinnen.



28.02.2019 - 13:42 Uhr von Timo Niemeier 28.02.2019 - 13:42 Uhr

Unitymedia hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gesteigert, das hat der Kabelnetzbetreiber nun bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen bekanntgegeben. Eine wichtige Stütze für das Unternehmen sind mittlerweile die Geschäftskunden, in diesem Bereich wuchs der Umsatz um satte 62 Prozent. Insgesamt gewann Unitymedia rund 211.000 neue Kunden, dabei war vor allem das letzte Quartal sehr stark. Zwischen Oktober und Dezember kamen 65.000 neue Abonnenten hinzu.

Laut Unitymedia sei das Wachstum vor allem auf die Initiative "New Wave" zurückzuführen, damit will das Unternehmen die Kundenzufriedenheit steigern. "Mit ‚New Wave‘ haben wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet. Die steigende Kundenzufriedenheit hat großen Anteil an unserem erfolgreichen Wachstumskurs. Der fulminante Jahresendspurt macht mich besonders stolz: Unsere Mitarbeiter zeigen damit erneut, mit welcher Motivation und Leidenschaft sie unsere ambitionierten Ziele verfolgen", sagt Unitymedia-Chef Winni Rapp.

