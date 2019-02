"Zeit": Neues Streit-Ressort erhält eine Doppelspitze

© Zeit Verlag

Ab September will die "Zeit" in einem neuen Streit-Ressort kontroverse Debatten führen. Nun hat der Verlag bekanntgegeben, dass der Bereich von Charlotte Parnack und Jochen Bittner geleitet wird. Außerdem gibt es eine neue Bild-Chefin.



28.02.2019 - 18:34 Uhr von Timo Niemeier 28.02.2019 - 18:34 Uhr

Im Dezember hatte die "Zeit" einen Ausblick auf das neue Jahr gegeben und unter anderem ein neues "Streit"-Ressort angekündigt. Hier will man ab September Debatten führen und Kontroversen Raum geben. Jetzt hat der Verlag angekündigt, wer das Ressort inhaltlich leiten wird. Verantwortlich sein werden Charlotte Parnack und Jochen Bittner, sie werden die Rubrik aufbauen und führen. An das neue Ressort anschließen sollen sich Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Darüber hinaus hat die "Zeit" auch eine neue Bild-Chefin. Amélie Schneider wird ab 1. Mai neue Ressortleiterin der Bildredaktion. Die 36-Jährige war zuvor Bildchefin des Magazins "Neon" und bei "Geo" unter Vertrag. Die stellvertretende Ressortleitung wird Jutta Schein übernehmen, die seit 2017 das Ressort kommissarisch geleitet hat.

Am heutigen Donnerstag hat übrigens auch "Zeit Online" unter dem Titel "Die Antwort" ein neues Ressort gestartet. Darin will man sich Menschen und Projekten widmen, die nach Lösungen "für die drängenden Probleme unserer Zeit" suchen. Ganz nach dem Vorbild "constructive journalism" sollen nicht Probleme oder Missstände im Fokus der Berichterstattung stehen, sondern Lösungen. Zum Start geht es etwa um die Frage, warum es Menschen so schwerfällt, im Alltag auf Wegwerfbecher zu verzichten und was umweltbewusstes Verhalten fördert. Inhaltlich verantwortlich für das neue Angebot sind Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von "Zeit Online", und Amna Franzke, die "Die Antwort" neben "Zeit Campus Online" als leitende Redakteurin betreuen wird. "'Die Antwort' wird nach Lösungsansätzen suchen, die effektiv und reproduzierbar sind. Und auch zeigen, wo die Grenzen einer Idee liegen", so Exner. "Es geht uns nicht um Wohlfühl-Journalismus."

