Sixx findet Sendetermin für neue "This is us"-Folgen

Die zweite Staffel der bei ProSieben gefloppten Serie "This is us" hat sich im vergangenen Jahr für Sixx als schöner Erfolg entpuppt und war dort eine der erfolgreichsten US-Serien überhaupt. Ab Ende März zeigt man neue Folgen und holt die Serie dann auch eine Stunde nach vorn.

Sixx hat einen Ausstrahlungstermin für die dritte Staffel der US-Serie "This is us" in Aussicht gestellt. Die insgesamt 18 Folgen werden ab dem 25. März immer montags um 20:15 Uhr zu sehen sein, der Frauensender startet mit einer Doppelfolge in die neue Staffel. Im vergangenen Jahr zeigte Sixx die zweite Staffel der Serie noch eine Stunde später, weil sie sich dort aber sehr bewährt hat, zieht man sie nun vor auf den früheren Sendeplatz.

"This is us" erreichte 2018 im Schnitt 200.000 Zuschauer bei Sixx, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,9 Prozent. Damit lag die Serie deutlich über den Normalwerten des Frauensenders. Bei den 14- bis 39-jährigen Frauen sei die Serie sogar die erfolgreichste in der eigenen Relevanz-Zielgruppe gewesen, heißt es vom Sender. Zuvor war "This is us" bei ProSieben gescheitert: Die erste Staffel erzielte dort im Schnitt nur 6,1 Prozent Marktanteil, daher lief der zweite Durchlauf dann bei Sixx.

Und darum geht es in Staffel drei: Als sich Jack (Milo Ventimiglia) und Rebecca (Mandy Moore) kennenlernen, stehen die Zeichen für das Traumpaar erst einmal schlecht - auch weil Jack nach dem Krieg einiges zu verarbeiten hat. Vierzig Jahre später begibt sich Kevin (Justin Hartley) auf die Spur seines verstorbenen Vaters in Vietnam. Die stark übergewichtige Kate (Chrissy Metz) möchte um jeden Preis ein Baby bekommen. Doch als sie mit ihrem Mann Toby (Chris Sullivan) alternative Wege ausprobieren will, stößt sie auf heftigen Gegenwind. Weltverbesserer Randall (Sterling K. Brown) strebt derweil eine neue Karriere an und setzt dabei seine Ehe aufs Spiel.