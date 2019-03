"Superball"-Comeback in Sat.1 lässt weiter auf sich warten

© Sat.1

Eigentlich sollte der legendäre "Superball" vor zwei Wochen sein Comeback im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" feiern. Nach technischen Problemen wurde die Premiere aber verschoben und auch an diesem Freitag war von dem Spiel keine Spur.



01.03.2019 - 12:48 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2019 - 12:48 Uhr

Am 20. Februar hat Sat.1 angekündigt, künftig immer freitags im "Frühstücksfernsehen" wieder "Superball" spielen zu wollen (DWDL.de berichtete). 18 Jahre lang war das ein Teil der Sendung, ehe 2006 jedoch Schluss war. Aus dem angekündigten Comeback ist allerdings noch nichts geworden. In der ersten geplanten Ausgabe am 22. Februar musste man zweimal ansetzen, ehe man überhaupt eine Anruferin ins Studio durchstellen konnte. Die verstummte jedoch beim zweiten Mal nach kurzer Zeit schon wieder und so wurde das "Superball"-Comeback einfach um eine Woche nach hinten verschoben.

Doch auch am heutigen 1. März gab es keinen "Superball". Stattdessen musste sich eine Anruferin von sieben Mini-Hundehütte die eine aussuchen, hinter der der Jackpot stand. Auf DWDL.de-Nachfrage beim Sender heißt es nun, der "Superball" soll in der kommenden Woche sein Comeback feiern. Bis dahin sei die technische Backuplösung optimiert. Ganz offensichtlich hat man also nach wie vor technische Probleme bei der Umsetzung des Spiels.

Beim "Superball" geht es darum, einen rollenden Sat.1-Ball an entgegen kommenden Hindernissen vorbeizusteuern. Das machen aber nicht die Zuschauer selbst, sondern die Moderatoren, die von den Anrufern Anweisungen erhalten. Für die Neuauflage müssen sich die Zuschauer zunächst per Telefon oder SMS registrieren und werden dann per Zufallsgenerator ausgewählt. Anders als in der Vergangenheit geben die Teilnehmer die Kommandos künftig aber nicht mehr über das Telefon durch, sondern über eine Webseite. Wie schon in der Vergangenheit gilt es, drei Level mit steigender Geschwindigkeit zu überwinden. Jeder "Superball"-Teilnehmer erhält automatisch einen Tagespreis und sein Gewinn erhöht sich zudem um den wöchentlichen Jackpot von 20.000 Euro, wenn alle drei Level geschafft werden.

