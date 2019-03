ProSieben erhöht die "Big Bang"-Dosis am Nachmittag

© Warner Bros.

Die Obergrenze ist noch nicht erreicht: Ab der kommenden Woche gibt es im Nachmittagsprogramm von ProSieben nicht mehr nur drei, sondern gleich vier Folgen von "The Big Bang Theory" am Stück.



02.03.2019 - 11:36 Uhr von Uwe Mantel 02.03.2019 - 11:36 Uhr

2.218 Mal lief im vergangenen Jahr im Programm von ProSieben "The Big Bang Theory". Und trotz dieser seit vielen Jahren anhaltenden enormen Anzahl hat ProSieben es bislang nicht geschafft, die Sitcom totzusenden. Im Gegenteil: In den letzten Monaten waren die Nachmittagswiederholungen sogar so erfolgreich wie zuletzt 2015. Im Schnitt erreichten die Folgen in den ersten beiden Monaten über 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und auch bei den Erstausstrahlungen in der Primetime ist bislang keine Ermüdung festzustellen.

Angesichts dessen versucht man bei ProSieben nun, ob das eigene Publikum nicht vielleicht sogar eine noch etwas höhere Dosis schluckt. Ab der kommenden Woche laufen nachmittags nämlich nicht mehr nur drei, sondern vier Folgen am Stück. Los geht's damit immer schon gegen 15:20 Uhr statt wie zuletzt gegen 15:40 Uhr. Da die nachmittäglichen Wiederholungen im Morgenprogramm nochmal wiederholt werden, steigt somit die tägliche Daytime-Dosis ab der kommenden Woche um zwei Episoden. Alle übrigen Sitcoms am Nachmittag und Vormittag bleiben im Programm, verschieben sich dadurch allerdings zeitlich leicht nach vorne.

Teilen