Rosenmontag: WDR und One müssen kurzfristig umplanen

© WDR/Thomas von der Heiden

Das Sturmtief "Bennet" hat in zahlreichen Hochburgen des Karnevals Auswirkungen, auch in Düsseldorf, wo der Umzug um zwei Stunden verschoben wurde. Daher reagieren nun auch der WDR und One und ändern ihre Programmabläufe.



04.03.2019 - 12:38 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2019 - 12:38 Uhr

WDR und One müssen kurzfristig ihr Programm ändern, weil der Rosenmontagszug in Düsseldorf aufgrund des Sturmtiefs "Bennet" um zwei Stunden nach hinten verlegt wurde. Der Umzug beginnt voraussichtlich um 13:30 Uhr. Der WDR wird den Düsseldorfer Rosenmontagszug jetzt voraussichtlich zwischen 15 und 17:30 Uhr zeigen. Sollte der Rosenmontagsumzug aus Köln kürzer ausfallen als geplant, man verzichtet unter anderem auf Pferde, könnte der WDR auch schon früher mit der Übertragung aus Düsseldorf beginnen.

Im Anschluss folgt zwischen 17:30 und 18 Uhr der erste Teil der ursprünglich geplanten Sendung über den Düsseldorfer Umzug und seine Besonderheiten. Nach einer Ausgabe "WDR aktuell" und einer fünfminütigen "Lokalzeit" geht es um 18:15 Uhr weiter mit dem zweiten Teil der vorproduzierten Sendung rund um den Düsseldorfer Umzug. Um 18.45 Uhr geht es dann planmäßig mit der "Aktuellen Stunde" weiter. Den Änderungen zum Opfer fallen die zwei Teile von "Partytime in den WDR-Arkaden", die komplett aus dem Programm gestrichen werden.

One will den Düsseldorfer Rosenmontagszug in jedem Fall wie geplant live zeigen und beginnt um 14:45 Uhr mit der Übertragung. Auf dem ursprünglich geplanten Sendeplatz um 13 Uhr zeigt man stattdessen zwei Folgen von "Sturm der Liebe" sowie ein 15-minütiges, nicht näher definiertes Ersatzprogramm.

Hier die Änderungen des WDR im Überblick:

15.00-17.30 Uhr Rosenmontagszug aus Düsseldorf

17.30-18.00 Uhr Der Düsseldorfer Umzug und seine Besonderheiten (Teil 1)

18.00-18.10 Uhr WDR aktuell

18.10-18.15 Uhr Lokalzeit

18.15-18.45 Uhr Der Düsseldorfer Umzug und seine Besonderheiten (Teil 2)

18.45-19.30 Aktuelle Stunde

Teilen