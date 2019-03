ZDF: Zweite "SOKO Hamburg"-Staffel fällt länger aus

© ZDF/[m]Fr.Klenke; Foto:Manju Sawhney

Das ZDF lässt das Team seiner neuen Vorabend-Krimiserie "SOKO Hamburg" häufiger ermitteln. Die zweite Staffel, die derzeit in Norddeutschland entsteht, umfasst jedenfalls mehr Folgen als die erste. Im Team gibt es indes einige Veränderungen.



05.03.2019 - 16:13 Uhr von Alexander Krei 05.03.2019 - 16:13 Uhr

Seit vielen Jahren ist die "SOKO"-Schiene im ZDF-Vorabendprogramm ein Selbstläufer - und mit den Ablegern aus Hamburg und Potsdam ist die Krimi-Familie inzwischen sogar noch weiter angewachsen. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen haben jetzt die Dreharbeiten für die zweite Staffel der "SOKO Hamburg" begonnen. Diese umfasst zehn Folgen und damit zwei mehr als die erste Staffel. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Ende Juni.

Die "SOKO Hamburg" ermittelt in Mordfällen länderübergreifend in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Weil die Fälle von Geesthacht über St. Pauli bis hin ins Alte Land reichen, befindet sich das Kommissariat am Rande der Stadt direkt an der Elbe. Neu sind dagegen viele Hauptrollen: Neben Marek Erhardt und Anna von Haebler sind Garry Fischmann, Pegah Ferydoni und Paula Schramm frisch dabei. Fischmann übernimmt die Rolle des Kriminalkommissars Max Nordmann, Ferydoni spielt die neue SOKO-Chefin Sarah Kahn, Schramm die Kommissaranwärterin Franziska Berger.

Sven Nagel, Tini Tüllmann und Esther Bialas inszenieren die Drehbücher von Daniel D. Wissmann, Regina Dietl und Antoine Dengler, Niels Holle und anderen. Hinter der ZDF-Serie steht die Produktionsfirma Network Movie, die auch für "SOKO Köln" verantwortlich zeichnet. Wann die Ausstrahlung der neuen Folgen von "SOKO Hamburg" erfolgen soll, ist noch nicht bekannt. Die erste Staffel hatten im vergangenen Jahr im Schnitt fast dreieinhalb Millionen Zuschauer gesehen.

Die "SOKO Hamburg" habe "bewiesen, dass der 'kühle Norden' bei unserem Publikum sehr gut ankommt", erklärte Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm I, schon im vergangenen Jahr (DWDL.de berichtete). Neben "SOKO Hamburg" will das ZDF auch "SOKO Potsdam" fortsetzen.

Teilen