HD+ und waipu.tv gewinnen Samsung als Partner

Nach Panasonic hat HD+ nun Samsung als nächsten Partner für sein um Komfort-Funktionen angereichertes Angebot vorgestellt. Allerdings hat auch der Konkurrent waipu.tv eine ähnliche Partnerschaft mit Samsung angekündigt.



06.03.2019 - 10:38 Uhr von Uwe Mantel 06.03.2019 - 10:38 Uhr

Mitte Februar stellte HD+ neue Komfortfunktionen vor - etwa die Möglichkeit, "ausgewählten Sendungen" auf Knopfdruck neu zu starten oder die Integration von Mediatheken und einen neuen interaktiven TV-Guide. Allerdings werden diese Funktionen nicht allen Kunden zur Verfügung stehen, stattdessen ist ein neuer Fernseher nötig. Als ersten Partner dafür stellte HD+ Panasonic vor, nun gibt's eine ähnliche Kooperation auch mit Samsung - also dem Marktführer.

Ab Ende März wird das aufgebohrte HD+ bei allen neuen Samsung-TV-Geräten 2019 an Bord sein. Wie bei Panasonic entfällt auch bei Samsung-Geräten dann die Notwendigkeit, zusätzlich einen externen Receiver oder eine Smartcard-Modul installieren zu müssen, damit entfällt eine Einstiegs-Barriere. Schmackhaft machen will man das Angebot neuen Samsung-Kunden, indem der Empfang der HD- und UHD-Sender über HD+ sechs Monate kostenfrei möglich ist. "Die direkte Integration von HD+ im Fernseher und die neue HD+ Komfort-Funktion sind ein Quantensprung für das TV-Erlebnis unserer Kunden. Das wollen wir so vielen TV-Geräte-Käufern wie möglich anbieten. So wird künftig fast jeder zweite UHD-Fernseher in Deutschland mit HD+ an Bord verkauft werden", freut sich Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD+.



Doch HD+ ist nicht das einzige Unternehmen, das eine solche Partnerschaft abgeschlossen hat, auch waipu.tv ist künftig im "Smart-Hub" von Samsung integriert - und auch dieses Angebot lässt sich sechs Monate kostenfrei nutzen. Während man bei HD+ die Sender via Satellit empfängt, ist waipu.tv ein Streaming-Anbieter, der herkömmlichen Satelliten- oder Kabelempfang vollständig ersetzen will. 100 Sender, davon die meisten in HD-Qualität, lassen sich so empfangen. Auch ins Pay-TV-Geschäft ist man eingestiegen, hier ist die Sender-Auswahl allerdings noch klein. Während sich HD+ auf die 2019er-Modelle konzentriert, kündigt waipu.tv auch ein "besonderes Angebot für Samsung-Modelle der Baureihen 2017 und 2018" an, das allerdings noch nicht genauer spezifiziert wurde.

