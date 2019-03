Die Geissens verdrängen sich selbst aus der Primetime

© RTL II

Bei RTL II jagt in diesen Wochen weiterhin eine Programmänderung die nächste. Nachdem am Montag die zweite Staffel von "Spiel die Geissens untern Tisch" zum Start floppte, werden die weiteren Folgen nun in den späteren Abend verschoben.



07.03.2019 - 14:56 Uhr von Uwe Mantel 07.03.2019 - 14:56 Uhr

Bei RTL II hat man derzeit alle Hände voll damit zu tun, die Schwachstellen im Programm zu bekämpfen. In diesem Jahr gab es daher schon eine einige kurzfristige Programmänderungen, nun folgt die nächste und sie betrifft erneut den Montagabend. Dort startete in dieser Woche die zweite Staffel von "Spiel die Geissens untern Tisch" - und fiel mit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beim Publikum völlig durch.

Bereits ab der kommenden Woche muss die Show daher den Primetime-Sendeplatz räumen und darf erst ab 22:15 Uhr ran. Die Geissens sollen sich dann gewissermaßen selbst helfen - denn als Ersatz nimmt RTL II um 20:15 Uhr alte Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" im Doppelpack ins Programm. Die Dokusoap war nach einem Durchhänger zuletzt wieder erfolgreich - ob die Wiederholungen allerdings ebenfalls punkten können, steht auf einem anderen Blatt.

Von vornherein war etwas überraschend, dass "Spiel die Geissens untern Tisch" bereits um 20:15 Uhr auf Sendung geschickt wurde. Denn die erste Staffel war aus Quotensicht schon kein Überflieger, obwohl sie damals nicht ganz auf sich allein gestellt, sondern ab 21:15 Uhr im Schlepptau der Geissens-Dokusoap ran durfte. Gut möglich, dass das eigentlich auch diesmal der Plan war. Doch weil Ende Januar schon die Auswanderer-Doku mit Chris Töpperwien schlecht lief, fuhr RTL II damals kurzfristig die Geissens-Dosis auf zwei Folgen hoch. Das hat kurzfristig geholfen - dafür standen nun früher als erwartet eben keine neuen Folgen mehr zur Verfügung. Das Problem wurde also nur verschoben statt behoben. Nun gilt es jedenfalls, die Zeit bis Ende März zu überbrücken. Dann kehren "Die Reimanns" sowie Daniela Katzenberger ins Programm zurück.

