Neue Leitung für Deutsche Akademie für Fernsehen

Die deutsche Akademie für Fernsehen (DAfF) operiert ab sofort unter einer neuen Leitung, Pit Riethmüller ist seit Anfang des Monats Vorstandssprecher der Organisation. Riethmüller will, dass die DAfF künftig an Einfluss gewinnt.



07.03.2019 - 15:42 Uhr von Timo Niemeier 07.03.2019 - 15:42 Uhr

Als "Sprachrohr der Kreativen in der TV-Branche" will sich die Deutsche Akademie für Fernsehen verstanden wissen. Als solche vergibt man unter anderem den Akademie-Fernsehpreis, bei dem nicht, wie beim Deutschen Fernsehpreis, Jury-Mitglieder über die Gewinner entscheiden, sondern die Mitglieder der Fernsehakademie. Nun hat die DAfF eine neue Leitung: Pit Riethmüller ist seit dem 1. März neuer Vorstandssprecher.

Die Akademie will sich künftig verstärkt um künstlerische, soziale und politische Belange kümmern, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. "Mein Ziel ist es zu erreichen, dass die DAfF an Einfluss gewinnt, ihr Profil schärft und zu einem bedeutenden Player innerhalb der deutschen Medienlandschaft wird", sagt der neue Vorstandssprecher. Riethmüller ist seit vielen Jahren als Produzent und Autor tätig. Michael Brandner, Vorstandsvorsitzender der Akademie, sagt: "Wir sind froh, Pit Riethmüller für diese diffizile Aufgabe gewonnen zu haben und freuen uns auf viele gemeinsame Initiativen, die die Deutsche Akademie für Fernsehen attraktiv und fit für die Zukunft machen."

