Zweikampf um Boudgoust-Nachfolge beim SWR

© SWR/Monika Maier/NDR/Thorsten Jander

Voraussichtlich im Frühsommer soll die Nachfolge des scheidenden SWR-Intendanten Peter Boudgoust geklärt werden. Es wird wohl ein Duell zweier Kandidaten mit unterschiedlichen Qualifikationen, der Sender hat nun einen entsprechenden "SZ"-Bericht bestätigt.



11.03.2019 - 08:23 Uhr von Alexander Krei 11.03.2019 - 08:23 Uhr

Beim Südwestrundfunk wird es in diesem Jahr zu einem Wechsel an der Spitze kommen - so viel ist sicher, nachdem Peter Boudgoust im Dezember seinen vorzeitigen Abschied vom Posten des Intendanten angekündigt hatte (DWDL.de berichtete). "Ich werde im nächsten Jahr mein 65. Lebensjahr vollenden. Auch wenn meine dritte Amtszeit als Intendant des SWR über dieses symbolträchtige Ereignis hinausreicht, hielte ich es für Hybris, bis zum letztmöglichen Tag den Kurs bestimmen zu wollen", sagte Boudgoust damals.





Wenn es nach dem jüngsten Bericht der "Süddeutschen Zeitung" geht, der inzwischen auch vom SWR bestätigt wurde, sieht es aber nicht nach einem echten Generationenwechsel aus. Alles läuft auf zwei Bewerber hinaus, die nur einige Jahre jünger sind als Boudgoust. Dabei handelt es sich um Stefanie Schneider und Kai Gniffke. Die von Rundfunk- und Verwaltungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe für die Nachfolge Boudgousts hat diese beiden nun zur Wahl vorgeschlagen.

Während Schneider als baden-württembergische Landessendedirektorin stark regional im SWR verankert ist, bringt ARD-aktuell-Chefredakteur Gniffke reichlich journalistische Erfahrung mit. 1993 war er als Reporter zum damaligen SWF gegangen. Laut "SZ" soll die sogenannte "AG Intendanz" in den vergangenen Tagen über rund ein halbes dutzend Bewerber gesprochen haben, von denen sich die beiden nun in einigen Tagen vorstellen sollen. Die Wahl ist demnach für den Frühsommer angedacht. In einer Sitzung von Rundfunk- und Verwaltungsrat am 22. März soll über das genaue Wahlverfahren gesprochen werden.

Teilen