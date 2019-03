"Superhero Germany": So läuft die neue ProSieben-Show

© ProSieben

Bei ProSieben kämpfen ab Mitte April "Alltagsathleten" um den Titel "Superhero Germany". Die Kandidaten müssen sich dabei nicht nur gegenseitig besiegen, sondern auch gegen "prominente Kraftpakete" ran - unter anderem gegen Tim Wiese.



12.03.2019 - 13:11 Uhr von Uwe Mantel 12.03.2019 - 13:11 Uhr

Dass ProSieben an einer neuen Physical Gameshow für den Samstagabend arbeitet, ist schon seit Anfang des Jahres bekannt, mit Details hielt sich der Sender bislang allerdings bedeckt. Nun steht fest: Die erste Ausgabe von "Superhero Germany" ist am Samstag, 20. April zu sehen, insgesamt sind vier Ausgaben geplant. Produktionsfirma ist RedSeven.

Das Konzept: Pro Ausgabe kämpfen acht ambitionierte "Alltagsathleten", die ihre Freizeit am liebsten im Fitnessstudio verbringen, zunächst in direkten Duellen gegeneinander um den Einzug ins Finale. Dort warten dann "prominente Kraftpakete" als Gegner. Die stärkste Athletin im Teilnehmerfeld tritt dann gegen Speerwurfweltmeisterin Christina Obergföll und Sandra Bradley, die als stärkste Frau Deutschlands gilt und u.a. das Arnold Sports Festival von Arnold Schwarzenegger in Ohio gewann, an.

Der stärkste Mann des Teilnehmer-Felds sieht sich im Finale dem ehemaligen Fußball-Torhüter, zwischenzeitlichen Wrestler und Kraftsportler Tim Wiese sowie dem ehemaligen NFL-Profi Björn Werner gegenüber. Moderiert wird die Sendung von Christian Düren und Elmar Paulke.

