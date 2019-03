Sony Channel zeigt neue Folgen von "Call My Agent" ab Mai

© Sony

Ziemlich genau ein Jahr nach der zweiten Staffel wird der Sony Channel ab Mai auch den dritten Durchlauf der französischen Serie "Call My Agent" zeigen. Die neuen Folgen sind wie gehabt immer mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen.



13.03.2019 - 10:53 Uhr von Timo Niemeier 13.03.2019 - 10:53 Uhr

Sony Channel hat die Ausstrahlung der dritten "Call My Agent"-Staffel in Aussicht gestellt. Die neuen Folgen sollen ab dem 15. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere zu sehen sein, nach der Ausstrahlung sind die Episoden wie gehabt in den Mediatheken des Senders bei Vodafone, Unitymedia und diversen anderen Anbietern zu sehen. Im Anschluss an die Ausstrahlung im TV sind in den Mediatheken auch jeweils die Folgen der nächsten Woche verfügbar.

Zur Einstimmung auf die neuen Folgen zeigt der Sony Channel am 11. und 12. Mai ab 20:15 Uhr noch einmal die ersten beiden Staffeln in einer Marathon-Programmierung. Eine vierte Staffel der Serie, die in Frankreich bei France 2 läuft, ist bereits in Planung und wird für 2020 erwartet. Die Serie erzählt von einer Pariser Schauspielagentur, bei der es immer turbulent zugeht - das reicht von nervenaufreibenden Starallüren bis hin zu schmutzigen Intrigen. In der dritten Staffel hat die hochschwangere Andréa beschlossen, doch nicht nach New York zu gehen. Stattdessen muss sie sich mit ihrem Klienten Jean Dujardin herumschlagen, der so intensiv in seiner neuesten Rolle aufgeht, dass kaum noch mit ihm zu reden ist.

