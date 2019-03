Neuer Name: DAZN Media soll Vermarktung ausbauen

© DAZN

Nachdem die Perform Group in DAZN Group umbenannt wird, bekommt auch die Vermarktungseinheit einen neuen Namen. Künftig soll DAZN Media die Vermarktung vorantreiben - etwa durch ein Off-Plattform-Netzwerk, das Reichweiten bündelt.



13.03.2019 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 13.03.2019 - 14:22 Uhr

Seit wenigen Wochen setzt der Sport-Streamingdienst DAZN in seinem Angebot auf Werbung. Nun will man diese Aktivitäten deutlich ausbauen: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Perform Media in diesem Zusammenhang in DAZN Media umbenannt. DAZN Media übernimmt demnach fortan die Federführung aller globalen und lokalen Werbemöglichkeiten für die Marken im DAZN-Universum und kümmert sich außerdem um das Werbeinventar Sport-Websites wie "Goal" und "Spox".





Die Umbenennung steht im Zusammenhang mit der Umbenennung der Perform Group in DAZN Group und soll das eigene Werbeinventar bündeln und innovative Pakete für Werbetreibende anbieten, heißt es. Zunächst wolle man mit ausgewählten Werbepartnern zusammenarbeiten, ehe weitere Partnerschaften im Laufe des Jahres hinzukommen. Im Zuge dessen führt DAZN Media ein Off-Plattform-Netzwerk namens DAZN+ ein, das die Reichweite der eigenen Medienplattformen, sozialen Kanäle, Influencer, Talente, Rechte und Stadien bündelt. Zugleich soll der unter anderem über "T-Online" oder "Transfermarkt" verbreitete ePlayer in DAZN Player umbenannt werden.



Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH: "Das ist ein weiterer Meilenstein für DAZN, weil wir das volle Potential unserer Medienmarken, unserer Produkte und unserer Inhalte ausschöpfen. In Kombination mit datenbasierten Einblicken bieten wir den Werbepartnern eine neue, innovative Möglichkeit Sportfans auf lokalem sowie auf globalem Level zu erreichen." Derartigen Partnerschaften seien einer der Wege, um Sportfans "auch in Zukunft den besten Sport zu einem günstigen Preis zu bieten", so de Buhr.

Kieran Riley, VP Strategy: "Mit der Einführung von Markenplatzierungen auf DAZN, bieten wir den traditionellen Einfluss des Fernsehens mit digitalen Einblicken und zielgruppengenauem Targeting. Zusammen mit DAZN+ können wir Fans jetzt auf jeder Plattform mit relevanter, ansprechender und personalisierter Kommunikation erreichen."

