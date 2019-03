Das Erste schickt "Die Kanzlei" in die vierte Staffel

© ARD/Georges Pauly

Die ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup geht in die vierte Staffel. Die Produktion von 13 neuen Folgen hat bereits begonnen, zu sehen sein werden sie voraussichtlich im kommenden Jahr.



14.03.2019 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 14.03.2019 - 10:28 Uhr

In Hamburg haben die Dreharbeiten zu 13 neuen Folgen der ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" begonnen, die von der Letterbox Filmproduktion produziert wird. Voraussichtlich 2020 werden diese auf dem gewohnten Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Die dritte Staffel ging erst Ende Januar zu Ende und erreichte dort im Schnitt gut 4,8 Millionen Zuschauer und über 15 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

In den neuen Folgen finden sich die Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) plötzlich in einem Gartenhaus eines FKK-Clubs wieder, nachdem ihre Kanzlei abgebrannt ist. Staatsanwältin Barbar Geldermann (Esther Schweins) verdächtigt sie der Brandsitftung, um die wirtschaftlich in Schieflage geratene Kanzlei zu sanieren. Die neuen Fälle drehen sich m Brandstiftung, Stalking, aktive Sterbehilfe und Erpressung. Dazu streiten die Anwälte vor Gericht für einen Witwer, der die eingefrorenen Eizellen seiner verstorbenen Frau retten will, und sie verteidigen einen Mann, der beweisen will, dass seine Kinder unmöglich von ihm stammen können, so unschön wie sie aussehen.

