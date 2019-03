Comedy Central mit kostenpflichtigem Channel bei Amazon

© Viacom

Ende vergangenen Jahres verschwanden die aktuellen Folgen der "Daily Show" mit Tevor Noah von der Website von Comedy Central - und nun ist auch klar, warum: Künftig ist sie Teil des neuen kostenpflichtigen Angebots Comedy Central+



14.03.2019 - 15:32 Uhr von Uwe Mantel 14.03.2019 - 15:32 Uhr

Zwar kehrte MTV inzwischen bekanntlich wieder ins Free-TV zurück, trotzdem gibt es seit Ende vergangenen Jahres auch wieder ein Bezahl-Angebot: Da startete MTV+ als kostenpflichter Prime Video Channel. Den gleichen Weg geht Viacom nun auch mit einer zweiten Sendermarke: Ab sofort lässt sich bei Prime Video auch der Channel Comedy Central+ für 2,99 Euro im Monat dazubuchen. Wie üblich gibt es auch hier eine monatliche Kündbarkeit.

Teil des neuen Bezahlangebots sind künftig in Deutschland und Österreich exklusiv die neuen Folgen der "Daily Show with Trevor Noah", die jeweils am Tag nach der US-Ausstrahlung im Originalton abrufbar sind. Bis Ende vergangenen Jahres hatte Comedy Central die Sendungen kostenfrei auf seiner Website gestreamt, dieses Angebot dann aber eingestellt.

Als Teil des Angebots erhält man überdies Zugriff auf über 100 Stunden Stand-Up-Comedy, teils aus Deutschland, teils aus anderen Ländern. Das Angebot reicht von Amy Schumer und Donald Glover bis Abdelkarim und Ingmar Stadelmann. Abrufbar sind natürlich auch die berühmten Comedy Central Roasts sowie ganze Staffeln von Comedy-Central-Serien wie "Broad City", "Detroiters", "Corporate", "Another Period", "Workaholics", "The President Show" und "Inside Amy Schumer". Schon vor der TV-Ausstrahlung ist aktuell die dritte Staffel von "Teachers" abrufbar.

