Sky Q integriert YouTube, Arte und neuen Kids-Modus

© Sky

Mit dem nächsten Update bekommt Sky Q neue Funktionen: Dazu zählen die Apps von YouTube und Arte, aber auch ein neuer "Kids Mode", mit dem sich der Zugriff besser kontrollieren lassen soll. Außerdem gibt's einen neuen Stromsparmodus.



15.03.2019 - 11:01 Uhr von Alexander Krei 15.03.2019 - 11:01 Uhr

In den nächsten Wochen wird Sky seinen Sky-Q-Receiver mit einem Update versehen, das die Integration von YouTube sowie der Arte-App umfasst. Während der deutsch-französische Kultursender seine Sendungen bis zu 90 Tage nach der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereitstellt, sollen YouTube-Inhalte auch in Ultra HD abspielbar sein. Neu ist auch, dass Kunden, die Netflix über Sky nutzen, fortan persönliche Empfehlungen aus dem Programm des Streamingdienstes erhalten.

Zu den weiteren Neuerungen von Sky Q zählt außerdem der sogenannte "Kids Mode", der mittels der Eingabe des Jugendschutz-PINs zu erreichen ist und eine "bunte, kindgerechte Bedienoberläche" verspricht. Mit dem aktivierten Modus können Kunden ausschließlich auf lineare Sender, On-Demand-Inhalte und Aufnahmen aus der Kids-Sektion zugreifen. Der "Kids Mode" soll dabei auch nach dem Ausschalten der Box eingeschaltet bleiben und kann erst durch die erneute PIN-Eingabe deaktiviert werden.

Darüber hinaus führt Sky einen neuen Energiesparmodus ein. Ist "Eco Plus" im Energiesparmenü gewählt, fährt die Box fünf Minuten nach dem Ausschalten in den Deep Standbymodus. Abhängig von der Nutzung lasse sich der Stromverbrauch mit Eco Plus auf bis zu 0,5 Watt reduzieren, heißt es von Seiten des Senders. "Neue Funktionen wie der Eco Plus Mode und der Kids Mode stellen unter Beweis, dass wir unseren Kunden zugehört haben und Sky Q kontinuierlich weiter verbessern", sagte Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland.

Sky hatte Sky Q im vergangenen Jahr nach Deutschland geholt. Nach Angaben des Bezahlsenders nutzen inzwischen 1,5 Millionen Kunden die neue Bedienoberfläche, die in den vergangenen Monaten bereits um diverse Apps erweitert worden ist.



Teilen