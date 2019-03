Wolter holt Fabian Tobias in die Brainpool-Geschäftsführung

© Brainpool

Bei Endemol Shine Germany arbeiteten sie lange erfolgreich zusammen, jetzt folgt Fabian Tobias dem langjährigen Endemol-Shine-Chef Marcus Wolter zu Brainpool. Dort soll er ab Sommer den neuen Bereich Show & Factual ausbauen.



18.03.2019 - 10:30 Uhr von Alexander Krei 18.03.2019 - 10:30 Uhr

Gerade mal eine Woche ist es her, dass der Brainpool-Abschied von Andreas Viek bekannt wurde - nach 15 Jahren in der Geschäftsführung verließ er die Kölner Produktionsfirma, die die Nachfolge allerdings schnell klären konnte. Fabian Tobias wird ab Juli in die Brainpool-Geschäftsführung wechseln und damit zugleich den neuen Bereich Show & Factual übernehmen, wie das Unternehmen am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Erst im Februar hatte Tobias den Produktionsriesen Endemol Shine Germany verlassen, wo er zuletzt als Director der Unit Show & Factual tätig war (DWDL.de berichtete).

Mit dem Neuzugang geht zugleich eine neue, aus drei Säulen bestehende Struktur bei Brainpool einher: Die Säule Comedy & Light Entertainment, zu der auch das Joint Venture Lucky Pics mit Luke Mockridge zählt, wird von Godehard Wolpers geleitet, während Raab TV die Ideen und Projekte von Produzent Stefan Raab bündelt. Und dann ist da eben noch der Bereich Show & Factual, der unter Fabian Tobias deutlich ausgebaut werden soll. In der Vergangenheit verantwortete er Formate wie "Wer wird Millionär?", "Zahltag", "The Wall" und "Hot oder Schrott", aber auch die Sky-Show "Masterchef" und "Comedians of the World" bei Netflix. "Klein gegen Groß", "Zeig mir deine Welt" und "Kaum zu glauben" stehen ebenfalls in seiner Vita.

Bei Brainpool trifft Fabian Tobias bald mit Marcus Wolter auf einen langjährigen Weggefährten. Der ehemalige Chef von Endemol Shine Germany ist seit Jahresbeginn neben seiner Aufgabe als Vorstand der Banijay Gruppe in Deutschland auch als Geschäftsführer von Brainpool TV tätig. "Fabian Tobias ist ein herausragender und vielseitiger Produzent und für unser Haus ein echter Gewinn", sagte Wolter. "Er hat ein besonderes strategisches Gespür für Formate, Themen und Talente und ich freue mich, dass er all das in Zukunft bei Brainpool einbringen wird und damit unser inhaltliches Portfolio erweitert. Wir freuen uns, ihn ab Sommer bei Brainpool an Bord zu haben und auf die Zusammenarbeit."

Fabian Tobias: "Brainpool ist in der deutschen Fernsehlandschaft ein einzigartiges Entertainment-Haus, denn es steht sowohl für die erfolgreichsten Partnerschaften mit den besten Künstlern, als auch für Unterhaltungsformate auf höchstem Qualitätslevel. Wie kein anderes Produktionsunternehmen schafft es Brainpool mit preisgekrönten Sendungen das Publikum immer wieder zu begeistern. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marcus, dem ganzen Team und den Künstlern dieser besonderen Traditionsschmiede. Mein Ansporn ist, das ohnehin schon starke Portfolio um neuen, herausragenden Quatsch zu erweitern, für den deutschen Markt und darüber hinaus."

