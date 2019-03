Warner-Bros.-Chef Tsujihara tritt nach Vorwürfen zurück

© Warner Bros.

Vor einigen Tagen ist er erst im Rahmen der Umbauten bei WarnerMedia befördert worden, nun tritt Kevin Tsujihara als Chef des Hollywood-Studios Warner Bros. zurück. Er soll einer Schauspielerin Jobs im Gegenzug für sexuelle Handlungen in Aussicht gestellt haben.



18.03.2019 - 20:05 Uhr von Timo Niemeier 18.03.2019 - 20:05 Uhr

WarnerMedia-Chef John Stankey muss schon wieder umplanen. Erst Anfang des Monats hatte er eine umfassende Restrukturierung des Medienkonzerns in Aussicht gestellt, infolgedessen auch Kevin Tsujihara, Chef des Hollywood-Studios Warner Bros., aufgestiegen war. Tsujihara übernahm damals zusätzliche Aufgaben, darunter das globale Geschäft für Kinder und junge Erwachsene - darunter fallen unter anderem die Marken Cartoon Network, Adult Swim und Boomerang. Nun ist Tsujihara von all seinen Ämtern zurückgetreten.

Die Fachzeitschrift "Hollywood Reporter" hatte zuletzt berichtet, dass Tsujihara einer Schauspielerin im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten Jobs in Aussicht gestellt haben soll, das soll bereits 2013 gewesen sein. Tsujihara leitet das Hollywood-Studio seit eben diesem Jahr. Der Bericht hatte eine interne Untersuchung ausgelöst. Bei der Schauspielerin handelt es sich um Charlotte Kirk, die 2016 und 2018 in jeweils einem Film des Studios mitspielte. Der Anwalt von Tsujihara erklärte, sein Mandant habe bei diesen Engagements keine direkte Rolle gespielt.

Eine Nachfolge-Regelung gibt es derweil noch nicht. "Es ist im besten Interesse von WarnerMedia, Warner Bros., unserer Mitarbeiter und unserer Partner, dass Kevin zurücktritt", sagt John Stankey nun in einer Stellungnahme. Gleichzeitig bedankte er sich bei Tsujihara, der in den vergangenen 25 Jahren "maßgeblich zum Erfolg des Studios beigetragen" habe. Tsujihara selbst erklärte in einer Mitteilung an die Warner-Bros.-Mitarbeiter, aus der mehrere Medien zitieren, dass er aufgrund der aktuellen Vorwürfe ein Hindernis für den Erfolg des Unternehmens gewesen wäre. "Die harte Arbeit aller Mitarbeiter in unserer Organisation ist wirklich bewundernswert und ich werde nicht zulassen, dass die Aufmerksamkeit auf meiner Vergangenheit denen schadet, die all die großartige Arbeit leisten."

Hier das Statement von Kevin Tsujihara im Wortlaut:

Dear Colleagues,

Over the past week and a half, I have been reflecting on how the attention on my past actions might impact the company’s future. After lengthy introspection, and discussions with John Stankey over the past week, we have decided that it is in Warner Bros.’ best interest that I step down as Chairman and CEO.

I love this company and the people that make it so great. I’ve been honored to head this organization and work alongside all of its talented employees over the past 25 years. Together we’ve built this studio into an unequivocal leader in the industry.

However, it has become clear that my continued leadership could be a distraction and an obstacle to the company’s continued success. The hard work of everyone within our organization is truly admirable, and I won’t let media attention on my past detract from all the great work the team is doing.

I am overwhelmed and grateful for the outpouring of support I have received from colleagues and industry partners during this difficult time.

Again, I am so proud of the great work that you do every day to make Warner Bros. the gold standard in our industry. It has been a pleasure to work alongside each and every one of you, and I wish you all the absolute best.

