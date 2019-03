"Chernobyl": Sky/HBO-Koproduktion startet Mitte Mai

© Sky UK/HBO

Fast zwei Jahre nach der ersten Ankündigung wird die Serie "Chernobyl" im Mai ihren Weg auf die Bildschirme finden. Dann zeigt Sky die fünf Folgen immer dienstags zur besten Sendezeit. "Chernobyl" ist das erste Ergebnis der Serien-Kooperation zwischen Sky und HBO.



21.03.2019 - 12:28 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2019 - 12:28 Uhr

Sky hat bekanntgegeben, wann man die fünfteilige Eventserie "Chernobyl" ausstrahlen wird. Ab dem 14. Mai gibt es die Folgen immer dienstags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD zu sehen. "Chernobyl" entstand in Kooperation mit HBO, Anfang 2017 hatte man eine 250 Millionen US Dollar schwere Partnerschaft mit dem US-Sender angekündigt und erklärte, künftig zwei Produktionen pro Jahr gemeinsam stemmen zu wollen. "Chernobyl" ist nun das erste Ergebnis dieser Partnerschaft. Angekündigt wurde die Serie bereits im Juli 2017.

"Chernobyl" erzählt die wahre Geschichte über eine der schlimmsten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen und wie sich tapfere Frauen und Männer aufopferten, um Europa vor einem unvorstellbaren Desaster zu retten. In den Hauptrollen spielen Jared Harris ("Mad Men"), Stellan Skarsgård ("Breaking the Waves, "Good Will Hunting") und Emily Watson ("Breaking the Waves").

Das Drehbuch zur Serie stammt von Craig Mazin ("The Huntsman & the Ice Queen"), als Regisseur fungiert Johan Renck ("The Last Panthers", "Breaking Bad"). Craig Mazin und Jane Featherstone ("Broadchurch", "Der Tunnel") sind ausführende Produzenten seitens Sister Pictures, Carolyn Strauss ("Game of Thrones") seitens The Mighty Mint und Gabriel Silver für Sky. Johan Renck und Chris Fry ("Humans", "The Smoke") sind ko-ausführende Produzenten, Sanne Wohlenberg ("Black Mirror", "Wallander") produziert.

