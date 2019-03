Joachim Llambi lädt an Ostern zum "Tanzduell" bei RTL

© TVNOW

RTL gibt dem "Let's dance"-Juror Joachim Llambi eine neue Sendung. Im Osterprogramm lässt dieser zwei Profitänzer im "Tanzduell" gegeneinander antreten. Zuvor nimmt der Sender ein Best-Of seiner Tanzshow ins Programm.



21.03.2019 - 14:53 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 14:53 Uhr

Seit der vergangenen Woche ist Joachim Llambi wieder als Juror in der erfolgreichen Tanzshow "Let's dance" zu sehen. Fast fünf Millionen Zuschauer hatten zuletzt eingeschaltet, um den Auftakt zu sehen (DWDL.de berichtete). Jetzt steht ein weiteres Tanz-Format mit Llambi in den Startlöchern: Es hört auf den Namen "Llambis Tanzduell" und wird im Rahmen des Osterprogramms bei RTL zu sehen sein.

Der Kölner Sender strahlt die erste Ausgabe am Karfreitag, den 19. April um 23:15 Uhr aus. Llambi schickt darin zwei Profitänzer in ferne Länder zu lokalen Experten, damit sie unbekannte Tänze lernen und in Tanz-Wettstreit gegeneinander antreten. Zum Auftakt reisen Christian Polanc und Massimo Sinató nach Hawaii, um den Hula zu erlernen. Um die Produktion kümmert sich Norddeich TV.

"Llambis Tanzduell" läuft direkt im Anschluss an ein Best-Of von "Let's dance", das an Karfreitag wegen des Feiertags ausnahmsweise eine Pause einlegt. Ab 20:15 Uhr stehen somit "Die größten Let's dance Momente aller Zeiten" auf dem Programm. Für den Vorabend-Sendeplatz um 19:05 Uhr hat RTL darüber hinaus eine neue Folge der Dokusoap "Comeback oder weg?" angekündigt.

Und bereits einige Tage zuvor - genauer gesagt am Montag, den 15. April um 20:15 Uhr - schafft es die zweite Folge von "Jenke macht Mut" ins Programm. Nachdem sich die erste Ausgabe im vorigen Jahr mit dem Thema Brustkrebs beschäftigte, geht es diesmal bei Jenke von Wilmsdorff um den "schweren Kampf gegen die Kilos". Die Premieren-Ausgabe war 2018 mit 9,9 Prozent Marktanteil kein Quoten-Erfolg für RTL.

