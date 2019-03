© Zeit Verlag

Maria Exner arbeitet derzeit als Vize-Chefredakteurin bei "Zeit Online", nun erhält sie zusätzlich den Titel Managing Editor. In dieser neu geschaffenen Funktion soll sie sich um "innovative digitale Projekte" kümmern.



22.03.2019 - 15:32 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2019 - 15:32 Uhr

Der Zeit Verlag befördert Maria Exner zum Managing Editor von "Zeit Online", diesen Job wird sie zusätzlich zu ihrer bisherigen Rolle als stellvertretende Chefredakteurin ausführen. Sie soll künftig "innovative digitale Projekte" und deren Geschäftsentwicklung vorantreiben. Der Ausbau des Ideen-Festivals "Z2X" für 20- bis 29-Jährige und das Business Development für das Dialogformat "Deutschland spricht" gehören ebenso zu ihren Aufgaben wie der Aufbau neuer Projekte, etwa zu den Themen Arbeitswelt und Digitalisierung.





"Maria Exner hat entscheidenden Anteil daran, dass ‘Zeit Online’ sich in den vergangenen Jahren zu einer so innovativen und erfolgreichen Plattform entwickelt hat", sagt Jochen Wegner, Chefredakteur des Online-Portals. "Ihre neue Funktion trägt diesem Erfolg Rechnung und wird es ihr ermöglichen, unsere Weiterentwicklung an der Schnittstelle zu unserem Verlag noch besser voranzutreiben."

"Zeit"-Geschäftsführer Rainer Esser ergänzt: "Kreativität und zukunftsorientierte Innovationen sind der Treiber des Wachstums der Zeit Verlagsgruppe und natürlich auch von ‘Zeit Online’. Ich freue mich sehr, dass Maria Exner in ihrer neuen Position ihre herausragenden Ideen noch besser einbringen kann."

