ProSieben Maxx versucht sich an US-Serie "Baskets"

Die US-Comedyserie "Baskets" feiert im April ihre deutsche Free-TV-Premiere, ProSieben Maxx wird die erste Staffel zeigen. In den USA wurde die Serie mit Zach Galifianakis in der Hauptrolle bereits für eine vierte Staffel verlängert.



24.03.2019

Chip Baskets (Zach Galifianakis) hat einen großen Traum: er will ein Clown werden. Als er das erhoffte Clownstudium in Paris aber nicht machen kann, kehrt er vom Ehrgeiz gepackt in die USA zurück. Chip schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch und arbeitet weiter an seinem Traum. Das wohl größte Problem: Chip ist ein miesepetriger Egoist. Das ist der Plot der US-Comedyserie "Baskets", die nun auch bald in Deutschland ihre Free-TV-Premiere feiern wird.

ProSieben Maxx wird die zehnteilige erste Staffel ab dem 10. April immer mittwochs ab 21:35 Uhr ausstrahlen. Zuvor zeigt man alte Folgen von "Two and a Half Men". 2018 lief "Baskets" erstmals bei ProSieben Fun, nun also der Sprung ins frei empfangbare Fernsehen. In den USA ist man bereits deutlich weiter, dort wurde die Serie schon vor einiger Zeit um eine vierte Staffel verlängert. Neben Zach Galifianakis spielen auch Ernest Adams, Martha Kelly, Louie Anderson und Sabina Sciubba in "Baskets" mit. Darüber hinaus hat ProSieben Maxx nun auch den Start der neuen Koch-Reality "24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay" bekanntgegeben. Acht Folgen wird man ab dem 6. April immer montags zur besten Sendezeit und in Doppelfolgen zeigen. Der britische Sternekoch Gordon Ramsay reist in dem Format quer durch Amerika, um heruntergekommene Restaurants auf Vordermann zu bringen. Dafür hat er jeweils 24 Stunden Zeit. Gemeinsam mit seinem Team geht Ramsay undercover, um die Missstände in den einzelnen Lokalen aufzudecken und diesen zu einer spektakulären Neueröffnung zu verhelfen. Ähnlich wie in vielen Formaten dieser Art verpasst er den Restaurants nicht nur einen frischen Anstrich, sondern auch eine neue Speisekarte.

