Sat.1 schickt ab Mai Profi-Bäcker in den Wettkampf

Nach dem Promi-Ableger des "Großen Backens" bringt Sat.1 in diesem Jahr auch noch eine Profi-Variante an den Start: Ab Mitte Mai soll die "Creme de la Creme des Backhandwerks" um den goldenen Cupcake kämpfen.



27.03.2019 - 08:33 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2019 - 08:33 Uhr

In Großbritannien entwickelte sich "The Great British Bake-Off" ab 2010 über die Jahre zu einem der überraschendsten Straßenfeger und gehört mit im Schnitt noch immer über neun Millionen Zuschauern noch immer zu den großen Quotenhits der Insel. Ein ähnlich hoher Hype entstand hierzulande ums "Große Backen" zwar nie, doch das Format zählt trotzdem auch hier schon seit 2013 zu den verlässlichen Quotenbringern von Sat.1 und sorgte im vergangenen Jahr für im Schnitt fast 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - weit mehr als der Sat.1-Senderschnitt.

Seit zwei Jahren gibt es daher nun bereits einen Promi-Ableger, der anders als die normale Variante auch in der Primetime läuft. Die dritte Staffel ging hier gerade erst zu Ende - und nach einem holprigen Start lagen auch hier die Quoten auf einem erfreulichen Niveau. Nun versucht Sat.1, den Erfolg noch mit einem weiteren Ableger auszukosten: Ab dem 19. Mai steht "Das große Backen - Die Profis" auf dem Programmplan. Insgesamt vier Folgen werden dann immer sonntags ab 17:55 Uhr zu sehen sein.

Statt ambitionierten Amateuren oder Promis treten dann all jene in den Ring, die das Backhandwerk wirklich erlernt haben. Sechs Profi-Teams aus jeweils zwei Personen kämpfen um den Sieg und stellen sich der Jury. Deren genaue Besetzung ist noch nicht bekannt, Sat.1 kündigt aber zumindest schonmal den Hofkonditor des schwedischen Königshauses an. In jeder Folge muss das schwächste Team die Show verlassen, den Gewinnern winken zum Schluss 10.000 Euro und der goldene Cupcake. Produziert wird auch der Profi-Ableger von Tower Productions.

Die Profi-Variante des "Großen Backens" passt auch zu einem anderen Format, das Sat.1 ebenfalls im Mai startet: Dann steht die deutsche Adaption von "Top Chef" auf dem Programm. Auch dieses Format unterscheidet sich von anderen Wettbewerben dadurch, dass darin Profi-Köche gegeneinander antreten. Die Sendung läuft ab dem 8. Mai mittwochs um 20:15 Uhr.

