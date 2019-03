Eckart Witzigmann sucht ab Mai den "Top Chef" in Sat.1

© Sat.1/Frank Zauritz

Die Liste der Kochshows im deutschen Fernsehen wird ab Mai um ein Format länger. Dann nämlich startet in Sat.1 die Suche nach dem "Top Chef Germany", für die der Sender den "Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann gewinnen konnte.



26.03.2019 - 10:18 Uhr von Alexander Krei 26.03.2019 - 10:18 Uhr

Neben "The Taste" und dem "Promibacken" setzt Sat.1 demnächst bekanntlich auf eine weitere Kochshow - unter dem Titel "Top Chef Germany" will eine Jury um den "Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann die mehrere Profi-Köche gegeneinander antreten lassen. Jetzt steht auch der Ausstrahlungstermin fest: Die erste Staffel des Formats, das bereits in über 20 Länder verkauft wurde und hierzulande von RedSeven Entertainment produziert wird, läuft ab dem 8. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr.

Das Besondere an "Top Chef" im Vergleich zu anderen Koch-Wettbewerben: Hier treten keine ambitionierten Laien an, sondern Profi. 300 Bewerber hat es für die erste Staffel gegeben, zwölf wurden ausgewählt, von denen einige sogar schon einen Michelin-Stern ihr Eigen nennen dürfen. Neben Witzigmann befinden sich der Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr und die Foodkritikerin Alexander Kilian in der Jury. Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann.

"Jeder, der bei 'Top Chef' in den Ring steigt, sollte mit dem Ziel antreten, auch zu gewinnen. Der olympische Gedanke, dass die Teilnahme wichtiger als der Sieg sei, hat hier keine Gültigkeit", sagt Eckart Witzigmann. Der Gewinner darf sich nicht nur Deutschlands erster "Top Chef" nennen, sondern erhält auch eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

