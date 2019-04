Bauer benennt neuen Chef für seine TV-Magazine

© Bauer Media Group

Seit diesem Monat ist Marc de Laporte neuer Verlagsgeschäftsführer für die TV-Magazine der Bauer Media Group. In seinen Bereich fallen damit Magazine wie "TV Movie" oder "tv14". Zuletzt arbeitete de Laporte als Chief of Staff von Eigentümerin Yvonne Bauer.



01.04.2019 - 16:10 Uhr von Alexander Krei 01.04.2019 - 16:10 Uhr

Die Bauer Media Group hat Marc de Laporte zum neuen Verlagsgeschäftsführer für ihre TV-Magazine ernannt. Der 48-Jährige übernimmt den Posten von Sven Dams, der seit Januar als Leiter der Business Unit Publishing Deutschland tätig ist. In seiner neuen Rolle wird de Laporte für die insgesamt elf Magazinmarken verantwortlich sein, darunter "TV Movie", "tv14", "Auf einen Blick", "Fernsehwoche" und "TV Hören und Sehen". Auch "Good Health" und "Welt der Wunder" fallen in seinen Verantwortungsbereich.

Marc de Laporte ist seit 2013 bei Bauer tätig, zuletzt als Chief of Staff von Eigentümerin Yvonne Bauer. Davor arbeitete er als Verlagsgeschäftsführer bei der "Bravo"-Family. Zuvor war er auch schon bei Gruner + Jahr und Axel Springer. "Er ist ein exzellenter Kenner der Branche und hat unsere Jugendmarke 'Bravo' in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich zu einer 360-Grad-Brand entwickelt. Als Chief of Staff begleitete er die strategischen Entscheidungsprozesse innerhalb unseres Unternehmens sowie den angestoßenen Change-Prozess", so Sven Dams über seinen Nachfolger.

Marc de Laporte: "Gemeinsam mit den Kollegen aus der Redaktion, der Verlagsleitung, der Vermarktung und dem Vertrieb verfolgen wir das klare Ziel, die Erfolgsgeschichte unserer Programm-Titel fortzuschreiben. Dabei bleiben die Magazine das Herzstück - innovative Erlösmodelle rund um unsere starken Marken werden hinzukommen."

