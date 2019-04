Neue Folgen: Netflix holt "Haus des Geldes" im Juli zurück

© Netflix/Tamara Arranz Ramos

"Haus des Geldes" hat bei Netflix zu einem echten Boom spanischer Serien geführt, nun stehen die neuen Folgen der Erfolgsserie in den Startlöchern. Im Juli gibt es sie zu sehen, bereits jetzt hat Netflix einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht.



01.04.2019 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 01.04.2019 - 16:01 Uhr

Normalerweise veröffentlicht Netflix keine Zuschauerzahlen. Das macht es in der Regel sehr schwer, Erfolge oder Misserfolge auszumachen. Bei der spanischen Serie "Haus des Geldes" hatte Netflix aber mal erklärt, diese sei die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie auf der Plattform. Auch der Buzz, den die Serie entfachte, war enorm. Ursprünglich lief "Haus des Geldes" beim spanischen Sender Antena 3, aber erst mit Netflix kam der weltweite Erfolg. Bereits 2018 kündigte der SVoD-Dienst eine Fortsetzung an - und zwar in Eigenregie und ohne Antena 3.

Nun hat Netflix bekanntgegeben, dass die neuen Folgen ab dem 19. Juli zu sehen sein werden. Inzwischen hat das Unternehmen auch erste Fotos und einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen ersten kurzen Einblick in die neue Staffel gibt (siehe unten). Inhaltlich setzen die neuen Folgen einige Zeit nach dem Ende der letzten Staffel an. Nach dem spektakulären Bankraub haben sich die Gangster rund um den Professor abgesetzt und sind erst einmal untergetaucht. Doch wie sicher sind sie wirklich? Immerhin haben sie die Polizei vorgeführt.

"Haus des Geldes", im spanischen Original heißt die Serie "La casa de papel", hat zu einem echten Boom an spanischen Serien bei Netflix geführt. So gab man erst vor einigen Wochen die Produktion von fünf neuen spanischen Originals an (DWDL.de berichtete). Mit "Elite" brachte Netflix 2018 zudem eine weitere Serie an den Start, die aus Spanien stammt - auch diese wurde bereits verlängert. Álex Pina, kreativer Kopf von "Haus des Geldes", arbeitet seit dem Sommer 2018 mit seiner Produktionsfirma Vancouver Media exklusiv für Netflix. Sein neuestes Serien-Projekt für den Streaming-Giganten heißt "White Lines".

Teilen