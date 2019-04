funk macht Serie über Fitnessstudio in Abstellkammer

© Polly Films

Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk setzt weiter auf Webserien und hat jetzt eine neue Serie über einen Personal Trainer gestartet, dessen Fitnessstudio in einer Abstellkammer angesiedelt ist. Geplant sind zunächst acht Folgen.



02.04.2019 - 19:38 Uhr von Alexander Krei 02.04.2019 - 19:38 Uhr

Unter dem Titel "Eugen Spanck" hat funk am Dienstag eine neue Webserie auf YouTube gestartet. Es handelt sich dabei um zunächst acht Folgen, in deren Mittelpunkt der Personal Trainer Eugen steht, der seine Kunden mit skurrilen Trainingsmethoden wieder auf die Erfolgsspur bringen möchte. Gespielt wird die Hauptfigur von Jan Hasenfuß, in weiteren Rollen stehen Heinrich Rolfing, Sophie Krauss und Jorres Risse vor der Kamera.

Und darum geht es: Eugen Spanck hat seinen Job als Trainer im Fitnessstudio verloren, weil er sich zu viel mit den persönlichen Problemen seiner Klienten beschäftigt hat. Notgedrungen mietet er sich im Restaurant "Käseturm" ein, das von dem gemütlichen Joris van Kass, dem Vater von Eugens Ex-Freundin Leonie, geleitet wird. Getrieben von dem Willen, es der Welt und vor allem seinem ehemaligen Chef Big Phil zu beweisen, eröffnet er in der Abstellkammer sein eigenes Studio.

Produziert wird "Eugen Spanck" von Polly Films. Regie führen Thomas Mielmann und Daniel Scheier, verantwortlicher Redakteur ist Tom Beyer. Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot veröffentlicht die Folgen jeweils dienstags auf YouTube und auf seiner eigenen funk-Website.

