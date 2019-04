Internationale Koproduktion "Undercover" ab Mai bei ZDFneo

© ZDF/Jo Voets

ZDFneo hat verraten, wann die Serie "Undercover" zu sehen sein wird. Startschuss für die zehnteilige Reihe ist Anfang Mai, dann werden auch alle Folgen auf einen Schlag in der Mediathek verfügbar gemacht. Zuletzt konnte die Serie bereits auf sich aufmerksam machen.



05.04.2019 - 13:45 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 13:45 Uhr

Ab dem 8. Mai wird ZDFneo die internationale Koproduktion "Undercover" zeigen. Die insgesamt zehn Folgen der deutsch-belgisch-niederländischen Serie sind dann immer mittwochs ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen zu sehen, Anfang Juni steht also das Finale an. Alle Folgen können zudem ab dem 8. Mai um 10 Uhr in der Mediathek des Senders angesehen werden.

"Undercover" spielt in der Provinz Limburg in Belgien – das Kolumbien des Ecstasy. Pillen-Produzent und Dealer Ferry Bouman entspannt an den Wochenenden mit seiner Frau Danielle auf einem Campingplatz. Als im Wohnwagen neben seinem Chalet neue Nachbarn einziehen, ist Ferry dem frisch verliebten Paar zunächst misstrauisch gegenüber. Was er nicht weiß: Die beiden, die sich als Peter und Anouk ausgeben, sind in Wahrheit kein harmloses Liebespaar, sondern die Undercover-Agenten Bob und Kim, die ihn überführen sollen. Im Visier der Ermittler sind außerdem Ferrys Mitarbeiter: John Zwart, der mit Ferrys verstorbener Schwester verheiratet war und als sein engster Vertrauter gilt und Johns Schwiegersohn Jurgen Van Kamp, ein gescheiterter Kickboxer mit Aggressionsstörung. Die Drehbücher zur Serie stammen von Nico Moolenaar, Piet Matthys und Bart Uytdenhouwen, auch Eveline Hagenbeek und Lars Damoiseaux haben bei wenigen Folgen mitgearbeitet. Regie führten Frank Devos und Eshref Reybrouk. Produziert wurde "Undercover" von der Produktionsfirma De Mensen für VRT/ÉÉN in Koproduktion mit ZDFneo, Netflix, Proximus, Federation Entertainment, Dutch Filmworks und Good Friends. Als Produzenten fungierten Moritz von der Groeben, Paty Colemont, Pascal Breton, Lionel Uzan, Angela Pruijssers und Willem Pruijssers. Bereits im November 2018 machte die Serie Schlagzeilen. Damals gewann sie nämlich den Publikumspreis beim Seriencamp (DWDL.de berichtete). ZDFneo-Chefin Nadine Bilke erklärte im Dezember im DWDL.de-Interview, die Serie werde "schräg und sarkastisch". Bilke beschrieb "Undercover" damals so: "Im weitesten Sinne auch ein Krimi, aber alles andere als klassisch."

