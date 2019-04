"Streetfun" kommt mit Verspätung zu ProSieben Maxx

© ProSieben MAXX

Ursprünglich sollte das Comedy-Format "Streetfun" schon Anfang des Jahres bei ProSieben Maxx zu sehen sein, daraus ist aber nichts geworden. Nun hat man einen neuen Sendetermin gefunden: Los geht’s Ende April.



06.04.2019 - 10:55 Uhr von Timo Niemeier 06.04.2019 - 10:55 Uhr

Die Jungs von Bullshit TV bekommen doch noch ihren Auftritt im TV. ProSieben Maxx wird ihr Format "Streetfun" ab dem 25. April immer donnerstags zur besten Sendezeit ausstrahlen. Vier Ausgaben der Comedy-Show hat der Sender angekündigt. In dem Format spielen Chris, C-Bas und Phil von Bullshit TV sowie Dominik Porschen ahnungslosen Passanten Streiche - auf der Straße, in Freizeitparks oder auf Großveranstaltungen.

Das Format kommt damit mit reichlich Verspätung ins Programm von ProSieben Maxx, ursprünglich war es bereits für Anfang Januar angekündigt. Daraus ist dann aber doch nichts geworden, nun also ein neuer Anlauf Ende April. Produziert wird von RedSeven Entertainment. Im Anschluss an "Streetfun" geht es übrigens thematisch ähnlich weiter: Ab 21:05 Uhr zeigt ProSieben Maxx künftig alte Ausgaben von "Comedystreet XXL".

Teilen