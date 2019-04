"Die Simpsons" kehren in den Samstagvorabend zurück

© 2015 Fox and its related entities

Nachdem die "Simpsons"-Quoten zwischenzeitlich deutlich zurückgegangen waren, mussten sie bei ProSieben zunächst den Samstag- und dann auch den Sonntagvorabend räumen. Nun kehren sie zumindest samstags zurück.



07.04.2019 - 16:30 Uhr von Uwe Mantel 07.04.2019 - 16:30 Uhr

Viele Jahre lang gehörte die Zeit zwischen etwa 18:10 Uhr und 19:05 Uhr bei ProSieben vorbehaltlos den "Simpsons" - egal ob nun werktag oder Wochenende. Und die gelbe Familie bescherte dem Sender über viele Jahre auch stabil gute Quoten - bis sich 2017 plötzliche Ermüdungserscheinungen bemerkbar machten. Der Marktanteil der Vorabend-Wiederholungen sank in den einstelligen Bereich.

ProSieben reagierte darauf mit einer Verringerung der Schlagzahl. Ab Mitte 2017 verzichtete man zunächst auf die Ausstrahlungen am Samstagvorabend, Anfang 2018 verschwanden die "Simpsons" dann auch aus dem Sonntagvorabendprogramm. Und zuletzt wurden auch die Primetime-Einsätze deutlich gekürzt - dort sind Homer & Co. inzwischen nicht mehr ganzjährig dienstags im Einsatz, sondern nur noch, wenn neue Folgen vorliegen. Ob es nun diese Maßnahmen waren, die den Quoten wieder einen Schub gegeben haben oder aus welchem anderen Grund auch immer: Inzwischen läuft es für die "Simpsons" am Vorabend wieder richtig gut. In diesem Jahr erreichte die gelbe Familie im Schnitt bislang 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch vor diesem Hintergrund hat sich ProSieben nun entschieden, die "Simpsons" am Samstagvorabend wieder zurück ins Programm zu holen. Beginnend mit dem Ostersamstag werden sie dann also wieder in Doppelfolgen zwischen "Newstime" und "Galileo" zu sehen sein. Dort lösen die "Simpsons" "The Big Bang Theory" ab. So gut die Sitcom auf anderen Sendeplätzen auch läuft: Am Samstagvorabend fassten Sheldon & Co. nie richtig Fuß, die Marktanteile lagen in der Regel tief im einstelligen Bereich - zuletzt auch an Bundesliga-"Sportschau"-freien Samstagen. Angesichts des Dauereinsatzes im restlichen Programm machen die Nerds nun also zumindest samstags wieder Platz für die "Simpsons".

Generell steigt die "Simpsons"-Dosis samstags im ProSieben-Programm aber trotz dieser Maßnahme nicht an. Denn zugleich wird die nachmittägliche "Simpsons"-Strecke ab 12 Uhr um zwei Folgen von acht auf sechs gekürzt, "Two and a half Men" übernimmt ab Ostern also bereits gegen 14:40 Uhr. Hintergrund ist der Start des neuen Formats "All about you - Das Fashion Duell", das künftig zwischen 16 und 17 Uhr zu sehen sein wird.

Teilen