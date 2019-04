Super RTL: Toggolino-App ist mit Verzögerung fertig

© Super RTL

Super RTL hat die schon vor längerem angekündigte neue Toggolino-App nun an den Start gebracht. Sie setzt nun auf ein Freemium-Modell: Etwa 700 Inhalte sind kostenlos, weitere warten nach Abschluss einer Premium-Mitgliedschaft.



Vom Sender zum "Content-Hub" - diese Strategie hat der Kindersender Super RTL im Frühjahr vergangenen Jahres ausgerufen und das lineare Fernsehen zu einem unter vielen Verbreitungswegen erklärt. Ein Teil dieser Strategie ist die seit längerem angekündigte neue Toggolino-App für Klein- und Vorschulkinder, die - etwas später als angekündigt - nun für iOS- und Android-Endgerät vorliegt.

Super RTL erhofft sich mit der App zusätzliche Einnahmen durch ein Freemium-Modell. So werden zwar jederzeit etwa 700 kostenlose Inhalte zur Nutzung bereitstehen, darüber hinaus gibt es aber eine Premium-Mitgliedschaft für 7,99 Euro im Monat. Wer sie abschließt, kann werbefrei und ohne Einschränkungen auf zusätzliche Videos, Hörspiele und Spiele zugreifen.

Wie diese Beschreibung schon zeigt, will die App nämlich deutlich mehr sein als eine Mediathek und bietet eben nicht nur Videos der TV-Sendungen zum Abruf, sondern eben auch Spiele und Hörspiele. Das Motto lautet demnach auch: "Gucken. Hören. Spielen. Alles in einer App." Damit die ganz junge Zielgruppe auch problemlos mit der App klar kommt, setzt man auf eine textfreie Bedienung. Und damit Eltern sie ihren Kindern bedenkenlos installieren können, gibt's Altersfilter, Zeitlimits, Nutzungszeitraum und White- und Blacklists. Damit werde sie zu einem "geschützten Raum, in dem die Kinder ausschließlich geeignete und angemessene Inhalte zu sehen bekommen", verspricht Super RTL.

Der Launch ist ein großer Meilenstein auf dem Weg, unseren Sender zu einem Content Hub zu machen. Mit der Toggolino App gehen wir auf die veränderte Mediennutzung bei Kleinkindern ein, die zwar immer noch lineares Fernsehen schauen, aber vermehrt digitale Angebote nutzen. So ist die App eine weitere und sehr wichtige Möglichkeit, unseren vielfältigen Content zu den Kindern zu bringen“, so Super-RTL-Geschäftsführer Claude Schmit.

