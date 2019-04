Superstar Madonna tritt im Mai beim ESC in Tel Aviv auf

© EBU

Die Veranstalter des Eurovision Song Contest (ESC) haben für das Finale im Mai US-Superstar Madonna engagiert, das lässt sich ein Geschäftsmann einiges kosten. Madonna tritt in Tel Aviv natürlich außer Konkurrenz an und soll zwei Songs präsentieren.



09.04.2019 - 10:41 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2019 - 10:41 Uhr

Prominenter Gaststar beim diesjährigen ESC in Israel: Madonna wird am 18. Mai in Tel Aviv beim Finale des Musikwettbewerbs auf der Bühne stehen. Das haben sowohl Live Nation Israel auf Facebook sowie die britische PR-Agentur Number 10 strategies bestätigt. Demnach soll Madonna zwei Songs präsentieren - einen bekannten Hit und einen von ihrem neuen Album. Dabei steht sie natürlich nicht in Konkurrenz zu den regulären ESC-Künstlern. Von der EBU gab es zunächst keine Bestätigung der Meldung.

Wie verschiedene Medien berichten, soll Madonna vom israelisch-kanadischen Geschäftsmann Sylvan Adams zum ESC eingeladen worden sein. Er soll auch die Kosten des Auftritts tragen - immerhin rund 1,15 Millionen Euro. Für Deutschland fährt das Duo S!sters nach Tel Aviv, Carlotta Truman und Laurita Spinelli setzten sich im Februar beim Vorentscheid gegen die Konkurrenz durch.

