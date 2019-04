Amazon: "Lucifer" kehrt im Mai mit vierter Staffel zurück

© 2017 Warner Bros. Entertainment, Inc

Obwohl "Lucifer" nach der Absetzung durch Fox eigentlich bei Netflix eine neue Heimat fand, wird die Serie hierzulande weiter beim Konkurrenten Amazon Prime zu sehen sein. Die 4. Staffel startet hier nur einen Tag nach der Netflix-Premiere.



10.04.2019 - 18:20 Uhr von Kevin Hennings 10.04.2019 - 18:20 Uhr

Kurz nachdem Netflix den US-Start der vierten Staffel von "Lucifer" bekannt gab, zieht nun auch Amazon nach. Die deutsche Premiere wird demnach nur einen Tag später, am Donnerstag, den 9. Mai bei Prime Video gefeiert. Nachdem die dritte Staffel noch satte 26 Episoden zählte, wird die vierte Staffel lediglich zehn Folgen umfassen. Amazon stellt die neuen Episoden wie gewohnt in der englischen Originalversion und mit deutscher Synchronfassung zur Verfügung.

In "Lucifer" schlüpft Tom Ellis in die Rolle des Fürsten der Finsternis, der gelangweilt von der Hölle nach Abwechslung sinnt. Also macht sich Lucifer Morningstar auf den Weg ins Los Angeles der Gegenwart, das er fortan in sein eigenes Königreich verwandeln will. Entgegen jeglicher Erwartung stellt er jedoch kein Unrecht an. Im Gegenteil: Lucifer verbündet sich mit dem LAPD, um den kriminellen Drahtziehern der Stadt das Handwerk zu legen. Unterstützung erhält er dabei von Chloe Dance (Lauren German), die als Detective ebenfalls für die Polizei von Los Angeles arbeitet.

So geht es in der vierten Staffel weiter: Noch komplett erschüttert davon, dass Chloe sein wahres Teufelsgesicht gesehen hat, muss sich der Teufel auch schon der nächsten Herausforderung stellen: Eva (Inbar Lavi), die Ursünderin, ist zurück. Es stellt sich die Frage, ob sie sich an ihm dafür rächen möchte, dass er sie vor so vielen Jahren aus dem Garten Eden gelockt hat.

Produziert wird einmal mehr von Jerry Bruckheimer Television in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Joe Henderson, Ildy Modrovich, Sheri Elwood und Kristie Anne Reed fungieren zudem als ausführende Produzenten der Serie, für die sich Tom Kapinos verantwortlich zeichnet. "Lucifer" basiert auf Charakteren, die von Neil Gaiman, Sam Kieth und Mike Dringenberg einst für den Vertigo Verlag von DC Entertainment geschaffen wurden.

