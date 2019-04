Fox: de Ruiter nicht mehr für Deutschland verantwortlich

© Fox/Robert Pupeter

Die Übernahme von Fox durch Disney hat erste Auswirkungen in Deutschland. Managing Director Marco de Ruiter ist ab sofort nur noch für die Benelux-Staaten zuständig - und arbeitet unter Disney-Flagge. Unklar, ob es einen Nachfolger geben wird...



11.04.2019 - 10:02 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2019 - 10:02 Uhr

Die großen internationalen Übernahmen haben langsam aber sicher auch Auswirkungen auf den deutschen Markt. So gab es zuletzt bereits Spekulationen, dass NBCUniversal hierzulande unter das Dach von Sky wandern könnte (DWDL.de berichtete), nachdem inzwischen ja beide Unternehmen zu Comcast gehören. Und auch die Übernahme des Fox-Konzerns durch Disney führt nun zu ersten Veränderungen.

So ist Marco de Ruiter, bislang Managing Director und Executive Vice President Benelux & Germany der Fox Networks Group, nur noch für die Benelux-Länder zuständig. Den deutschen Markt verantwortet er damit nicht mehr. Außerdem ändert sich formal auch sein Arbeitgeber: de Ruiter ist seit Anfang des Monats bei der Walt Disney Company als Country Manager und Head of Media Benelux angestellt. In dieser Rolle wird er aber auch weiterhin das Sagen über die Fox-Sender in Benelux haben, die Disney-Sender in diesen Ländern kommen neu in seinen Verantwortungsbereich.

Die Fox Networks Group Deutschland bestätigte entsprechende DWDL.de-Informationen auf Nachfrage. Wie es hierzulande aber weitergeht, ist unklar. Noch gibt es keinen Nachfolger für de Ruiter als Managing Director für die deutschen Sender und darüber hinaus ist auch nicht bekannt, wie sich der neu geformte Konzern hierzulande künftig aufstellen wird. Wandert die Fox-Gruppe unter das Dach von Disney oder bleibt sie eigenständig? Details zur künftigen Aufstellung will man zu gegebener Zeit veröffentlichen, heißt es vom Unternehmen.

Führerlos ist die Fox-Gruppe in Deutschland aber natürlich nicht. In der Geschäftsführung der Fox Networks Group Germany GmbH sitzen noch Diego Fernando Londono, der gleichzeitig aber auch Chief Operating Officer der Fox Networks Group für Europa und Afrika ist, und Jan Koeppen, der inzwischen auch schon unter dem Disney-Dach als President Television & Direct to Consumer EMEA arbeitet. Die operative Führung der deutschen TV-Sender hatte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2018 Roman Karz als General Manager übernommen, er berichtete bislang aber an Marco de Ruiter.

Die Fox Networks Group Deutschland betreibt einige Pay-TV-Sender, der bekannteste von ihnen ist wohl Fox. Daneben gehören auch National Geographic, National Geographic Wild und der wenig bekannte Sender Baby TV zum Portfolio.

