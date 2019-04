ZDF zeigt "Da kommst du nie drauf" ab Juli am Vorabend

© ZDF/Frank W. Hempel

Dass das ZDF die Quizshow "Da kommst du nie drauf!" im Sommer auch am Samstagvorabend testen will, war bereits seit wenigen Wochen bekannt. Jetzt steht auch fest, wann genau es losgeht: Mitte Juli startet die neue Staffel. Ab Ende August geht’s dann um Monarchien Europas.



11.04.2019 - 17:16 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2019 - 17:16 Uhr

Ab dem 13. Juli zeigt das ZDF die Quizshow "Da kommst du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner, zusätzlich zu den Primetime-Ausgaben, auch am Samstagvorabend um 19:25 Uhr. Diesen Sendetermin hat das ZDF Werbefernsehen nun kommuniziert. Durch den Gang in den Vorabend wird die Sendung erstmals auch für die kommerzielle ZDF-Tochter interessant: Werbungtreibende Unternehmen haben nun erstmals die Möglichkeit, rund um die Sendung Werbung zu schalten. Sechs neue Ausgaben mit einer Länge von jeweils 45 Minuten sind geplant.

Man wolle mit der Sendung noch einmal "neue Wege" gehen, erklärte ZDF-Showchef Oliver Heidemann vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview. "Wir hatten auf diesem Sendeplatz lange keine Unterhaltung mehr und sind gespannt, wie unser Publikum diese Programmfarbe annehmen wird. Vielleicht ist es auch ein kleiner Wegweiser, vermehrt 45-minütige Shows zu zeigen, nachdem der Trend in der Primetime zuletzt Richtung drei Stunden ging", so Heidemann. Die nächste Primetime-Ausgabe von "Da kommst du nie drauf!" läuft übrigens am 17. April, am 1. und 8. Mai gibt es weitere Sendungen.

Am Samstagvorabend zeigte das ZDF zuletzt vor allem Serien, die sich aber natürlich gegen die "Sportschau"-Konkurrenz im Ersten recht schwer taten. Dafür holte "Dr. Klein" eigentlich bis zuletzt recht solide Quoten, dennoch geht die Serie nicht weiter. Für die Zeit nach "Da kommst du nie drauf!" hat das ZDF auch schon vorgesorgt: Ab dem 24. August zeigt man auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr die dreiteilige Reihe "Beruf: Königin!". Darin geht es um die "Superstars der Monarchien Europas", also Königinnen der neuen Generation wie etwa Letizia von Spanien, Maxima der Niederlande und Mathilde von Belgien.

