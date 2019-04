Kinder-News "logo!" geht im Juni auf Jubiläums-Tour

© ZDF/Kerstin Bänsch

Wie angekündigt wird die Kindernachrichtensendung "logo!" ihren 30. Geburtstag in diesem Jahr mit eine Tour quer durch Deutschland feiern, im Juni wird es soweit sein. Außerdem gibt es zwei Specials, darunter eines mit Bundespräsident Steinmeier.



12.04.2019

Bereits Anfang des Jahres ist die Kika-Nachrichtensendung "logo!" 30 Jahre alt geworden, 1989 ging das Format erstmals auf Sendung - damals noch im ZDF. Gefeiert wurde der Geburtstag allerdings nur intern. Redaktionsleiter Markus Mörchen erklärte damals gegenüber DWDL.de, dass man für den Sommer eine "logo!"-Tour durch ganz Deutschland plane. Nun gibt es weitere Informationen zur geplanten Tour. Diese soll zwischen dem 3. und 21. Juni stattfinden.

Drei Wochen lang wird man die Nachrichtensendung dann live von unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland präsentieren. Diese Ausgaben werden abwechselnd von den bekannten "logo!"-Moderatoren Jennifer Sieglar, Linda Joe Fuhrich, Tim Schreder und Sherif Rizkallah moderiert. Im Vorfeld der Tour rief "logo!" die Zuschauer dazu auf, Themen einzusenden. Rund 500 Zuschriften hat man demnach bekommen, die besten davon will man dann auch während der Tour behandeln.

Darüber hinaus gibt es bald auch noch zwei "logo!"-Specials zu sehen. In "logo! extra: Unterwegs mit dem Bundespräsidenten" hat Kinderreporterin Lotte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwei Tage lang begleitet und so einen Einblick in dessen Leben erhalten. Diese Sendung zeigt man am 20. April um 19:25 Uhr im Kika. Rund einen Monat später, am 17. Mai, zeigt der Sender um 20:35 Uhr "logo! extra: Kinder in Europa". Im Vorfeld der Europawahl dreht sich darin alles über das Leben von Kindern in verschiedenen EU-Ländern. Gedreht wurde in Rumänien, Griechenland, Portugal und Finnland.

"Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit sind seit 70 Jahren im deutschen Grundgesetz verankert und bilden die Basis journalistischen Schaffens. Qualitätsjournalismus zielt darauf ab, alle Bürger umfassend und ausgewogen zu informieren. Das gilt auch für Kinder. Hier leistet die ‘logo!’-Redaktion seit 30 Jahren hervorragende Arbeit", sagt ZDF-Intendant Thomas Bellut zum Jubiläum.

