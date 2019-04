Überraschendes Aus für Wontorra-Talkshow bei Sky

© Sky

Nach zwei Jahren ist Sky die Lust auf das Duell mit dem "Doppelpass" vergangen: Überraschend muss Jörg Wontorra zum Saison-Ende trotz der jüngsten Vertragsverlängerung seinen Sendeplatz räumen. Allerdings ist ein neues Format geplant.



12.04.2019 - 21:27 Uhr von Alexander Krei 12.04.2019 - 21:27 Uhr

Seit eineinhalb Jahren talkt Jörg Wontorra an jedem Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport News HD - in direkter Konkurrenz zum Sport1-"Doppelpass", den der Moderator über viele Jahre hinweg präsentiert hatte. Doch jetzt ist überraschend Schluss: Zum Ende der Saison wird Sky die Fußball-Talkshow einstellen, die letzte Ausgabe geht damit am 19. Mai über den Sender. Einen entsprechenden "Bild"-Bericht bestätigte Sky am Freitagabend gegenüber DWDL.de.

Grund für das Aus sind offenbar die Einschaltquoten, die unter den Erwartungen geblieben sind. "Wir haben einige, aber nicht alle Quoten-Ziele erreicht", erklärte Sky-Sprecher Ralph Fürther in "Bild". Tatsächlich blieb "Wontorra" von Beginn an stets deutlich hinter dem "Doppelpass" zurück. Allerdings hatte die Sendung erst am vergangenen Wochenende mit Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge als Gästen einen neuen Rekord eingefahren (DWDL.de berichtete).

Überraschend kommt das Ende dennoch, schließlich hatten sich Sky und Jörg Wontorra erst im Winter auf eine Vertragsverlängerung verständigt (DWDL.de berichtete). Damals hatte sich Sky-Sportchef Roman Steuer noch mit den Worten zitieren lassen, Wontorra habe "maßgeblich zur positiven Entwicklung von Sky Sport News HD" beigetragen. Der Moderator selbst erklärte, dass nach den ersten 50 Ausgaben "gerne noch mindestens 50 weitere folgen" dürfen.

Dazu wird es nun nicht kommen - dennoch bleibt Jörg Wontorra dem Sender erhalten. "Wonti ist und bleibt eine wichtige Programmfarbe für uns. Er wird auch künftig eine eigene Sendung bei uns haben. Wir arbeiten gerade an einem neuen Format an einem neuen Sendeplatz", erklärte Sky auf DWDL.de-Nachfrage. Wontorra selbst sagt: "Ich danke meinem Team für viele tolle Sendungen, mit denen wir Sky in die Schlagzeilen gebracht haben. Jetzt freue ich mich sehr auf das neue Format."

