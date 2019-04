RTL Group findet neuen CEO für Geschäfte in Kroatien

© RTL Group

Der bisherige CEO von RTL Croatia, Henning Tewes, wechselt bekanntlich zur Mediengruppe RTL und wird dort den bisherigen Posten von Jörg Graf übernehmen. Nun hat man einen Nachfolger für die Geschäftsaktivitäten in Kroatien gefunden, es übernimmt ein Bertelsmann-Manager.



15.04.2019 - 11:16 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2019 - 11:16 Uhr

Henning Tewes ist bislang Chef von RTL Croatia gewesen. Im Zuge einer großen Personalrochade wurde Anfang des Jahres bekannt, dass er demnächst zur Mediengruppe RTL wechselt, um dort als COO Programme Affairs & Multichannel zu arbeiten. Diesen Job hatte zuvor Jörg Graf inne, der inzwischen als RTL-Chef arbeitet. Nun hat die RTL Group bekanntgegeben, wer künftig RTL Croatia leiten wird. Den Job übernimmt zum 1. Juli Marc Puškarić.

Puškarić ist im Gesamtkonzern kein Unbekannter, bislang arbeitete er als Director von Bertelsmann Brazil Investments und dem Bertelsmann Corporate Centre in Brasilien. Seine Karriere im Unternehmen begann er bereits im Jahr 2001 direkt nach seinem zweiten juristischen Staatsexamen. In seiner neuen Funktion wird Puškarić an Andreas Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von RTL Croatia und Senior Vice President (SVP) Global Operations Management Broadcast der RTL Group, berichten. Darüber hinaus wird Marc Puškarić Mitglied des Operations Management Committee (OMC) der RTL Group. Andreas Fischer sagt über die Bestellung von Puškarić zum CEO von RTL Croatia: "Marc Puškarić vereint umfassende internationale Erfahrungen mit kroatischen Wurzeln. Ich bin hocherfreut, dass wir eine so dynamische Führungskraft aus den eigenen Bertelsmann-Reihen rekrutieren konnten, um RTL Croatia zu leiten. Zusammen mit dem starken Führungsteam von RTL Croatia wird er die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortsetzen. Ich heiße Marc herzlich in seiner neuen Rolle willkommen und wünsche ihm viel Erfolg. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit, um die Marktposition von RTL Croatia weiter zu stärken."

