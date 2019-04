Jetzt aber: Antritts-Termin für WDR-Fiction-Chef steht

© WDR/Annika Fußwinkel

Am Montagmorgen berichtete DWDL, dass die WDR-Fiction nicht nur weiter führungslos ist, sondern wegen eines laufenden ZDF-Vertrags noch immer kein Termin für den Antritt des designierten Nachfolgers feststeht. Das hat die Prozesse offenbar beschleunigt



15.04.2019 - 17:58 Uhr von Alexander Krei

Alles begann mit einer Interview-Anfrage vor etwas mehr als einer Woche. Ob es denn möglich sei, nach rund einhundert Tagen im Amt ein Interview mit dem neuen Fernsehfilm-Chef zu führen, lautete die DWDL.de-Anfrage an die WDR-Pressestelle. Dort ließ man eine Nacht verstreichen, um dann mit der Antwort zu überraschen: Alexander Bickel, so der Name des neuen Mannes an der Fiction-Spitze, habe seinen Posten noch gar nicht angetreten - und wann er beginnen wird, könne man noch nicht sagen.

Das war insofern erstaunlich, weil wohl die meisten in der Fernsehbranche bis dato davon ausgegangen waren, dass Bickel zum Jahresbeginn jenen Posten übernehmen würde, den Gebhard Henke bis zu seinem unrühmlichen Abgang vor fast einem Jahr lange bekleidet hatte. Tatsächlich musste man in der Pressemitteilung, mit der der WDR Mitte Dezember die Personalie öffentlich machte, schon sehr genau zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, dass neue Fernsehfilmchef nicht zwangsläufig seinen ersten Arbeitstag im Januar haben wird.

Er übernehme "2019 die Leitung des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie im WDR", stand da zu lesen - will heißen: Irgendwann im Laufe des Jahres. Auf Nachfrage konnte - oder wollte - bis vor wenigen Tagen noch niemand im Sender so recht sagen, wann Alexander Bickel denn nun wirklich anfangen würde, weil der 49-Jährige derzeit noch beim ZDF tätig ist. Die DWDL.de-Anfrage und der am Montag erschiene Artikel zu diesem Thema scheint die Vorgänge jetzt allerdings zumindest beschleunigt zu haben.

Am Nachmittag, wenige Stunden nach der Veröffentlichung, klingelten in der DWDL.de-Redaktion die Telefone, weil der WDR plötzlich doch ein Datum für Bickels Amtantritt nennen konnte. Gut einen Monat lang wird die Stelle aber noch unbesetzt bleiben. "Jetzt sind alle Weichen gestellt: Ab 20. Mai 2019 beginnt meine Zeit beim WDR Fernsehfilm in Köln", ließ Alexander Bickel gegenüber DWDL.de ausrichten. "Darauf und auf die Kolleginnen und Kollegen freue ich mich sehr." Bis es soweit ist, wird sein Job kommissarisch von drei Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Bereiche Fernsehfilm, Kino und Serie übernommen.

