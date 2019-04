AT&T verkauft seinen Anteil am US-Streamingdienst Hulu

© Hulu

AT&T hat angekündigt, seinen Anteil am US-Streamingdienst Hulu für mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Dadurch verbleiben nur noch Disney und NBCUniversal an Bord. Disney sieht in Hulu einen wichtigen Baustein in seinem Streaming-Geschäft.



Da waren es nur noch zwei: Es ist nur wenige Monate her, da befand sich Hulu im Besitz von vier großen Medienunternehmen - Disney, 21st Century FOX, NBCUniversal sowie AT&T / WarnerMedia. Künftig wird die amerikanische VoD-Plattform dagegen nur noch im Besitz von Disney und NBCU sein. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Telekommunikationsriese AT&T seine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 9,5 Prozent an das Joint Venture verkauft. Der Wert der Anteile beläuft sich auf 1,43 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also mehr als 1,2 Milliarden Euro, sodass Hulu aktuell mit rund 15 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Time Warner, das inzwischen von AT&T übernommen wurde und jetzt WarnerMedia heißt, hatte die Anteile an Hulu vor drei Jahren noch für knapp 600 Millionen US-Dollar erworben. Der Verkauf der Anteile kommt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keineswegs überraschend, schließlich hatte WarnerMedia bereits in der Vergangenheit erklärt, einen Verkauf in Erwägung zu ziehen.

Dass der Schritt jetzt vollzogen wird, zeigt allerdings sehr gut, wie sich der Streaming-Markt in den USA in den zurückliegenden Jahren verändert hat - immer mehr Anbieter treten mit eigenen Angeboten auf den Markt, um Netflix oder Prime Video Konkurrenz zu machen. Und seit der Übernahme von FOX durch Disney haben sich die Machtverhältnisse bei Hulu massiv verschoben. Neben dem Disney-Konzern ist NBCUniversal inzwischen mit rund 30 Prozent der Anteile einziger anderer Eigentümer - fraglich ist, wie lange noch.

Disney hat bereits deutlich gemacht, in Hulu mit seinen 25 Millionen Abonnenten in den USA einen wichtigen Teil seiner Streaming-Strategie zu sehen. Als der Micky-Maus-Konzern vor wenigen Tagen seinen neuen Dienst Disney+ vorstellte, ging es auch um die Zukunft von Hulu, das mehr Programm für Erwachsene bietet. Disney-Manager hatten davon gesprochen, ihre Dienste möglicherweise zu einem reduzierten Preis zusammenfassen zu wollen.

Dass AT&T jetzt seine Anteile an Hulu veräußert, dürfte die Spekulationen weiter anheizen: Einerseits dürfte Disney-Interesse nicht geringer geworden sein, die volle Kontrolle über Hulu zu erlangen. Andererseits rechnen manche amerikanische Marktbeobachter bereits damit, dass AT&T im kommenden Jahr einen eigenen Streamingdienst auf den Markt bringen wird.

