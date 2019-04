Spanisch-deutsches "La Zona" im Juni bei ZDFneo

© ZDF/Emilio Pereda

Schon in wenigen Wochen zeigt ZDFneo die neue Serie "La Zona – Do not cross", die in Spanien spielt und von den Folgen eines Reaktorunglücks handelt. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und ist am späten Samstagabend zu sehen.



16.04.2019 - 17:35 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2019 - 17:35 Uhr

Anfang des Monats hat das ZDF zur großen Serien-Offensive geblasen (DWDL.de berichtete). Teil dieser Offensive war schon damals die Thrillerserie "La Zona", die man für den Sommer bei ZDFneo in Aussicht stellte. Nun gibt es konkrete Sendetermine: Die achtteilige erste Staffel ist ab dem 1. Juni um 22:15 Uhr beim Sender zu sehen, ZDFneo zeigt jeden Samstag zwei Folgen am Stück.

Die Serie erschließe ein ganz neues Feld, erklärte ZDFneo-Chefin Nadine Bilke zuletzt im DWDL.de-Interview. "Da reden wir von einer Dystopie mit Horroranteilen." Die Serie spielt drei Jahre nach einer Reaktorkatastrophe im Norden Spaniens: Spezialkommandos dekontaminieren im kilometerweiten Umkreis eine menschenleere Zone. Erste Rückkehrer werden in nicht allzu weiter Entfernung vorsichtig wieder angesiedelt. Das Gros der Bevölkerung hat jedoch eine neue Bleibe in Wohnsilos am Rande der Großstadt Gijón gefunden. Währenddessen stellt ein Einsatzkommando in der Sperrzone die Schmugglerin Zoe, die mit ihrem Onkel Esteban verabredet war. Doch ihr und den Polizisten bietet sich ein Bild des Grauens: Wölfe umkreisen Estebans verstümmelten Leichnam. Später stellt sich heraus: Am Leichnam gibt es nicht nur Bissspuren von Wölfen, sondern auch von Menschen.

