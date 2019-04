Jürgen Drews übernimmt Gastrolle in "Rote Rosen"

© ARD/Nicole Manthey

Schlagersänger Jürgen Drews ist im Sommer in wenigen Folgen der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. Er spielt sich selbst und trifft nach Jahrzehnten seine Muse Erika wieder - doch die erpresste Drews, um ihn wiederzusehen.



17.04.2019 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 17.04.2019 - 15:50 Uhr

Keine Panik auf der Titanic, jetzt übernimmt Jürgen Drews: Der Schlagerstar spielt im Juli in vier Folgen der ARD-Serie "Rote Rosen" mit. Das hat Das Erste nun angekündigt. Erstmals wird er in seiner Gastrolle voraussichtlich am 9. Juli zu sehen sein. Drews spielt sich selbst und trifft in der Serie auf seine ehemalige Muse Erika (Madeleine Lierck-Wien). Wie die ARD den weiteren Plot beschreibt, hört sich schon fast kurios an: Erika versucht vergeblich, Kontakt zu Jürgen Drews aufnehmen, schließlich schuldet der ihr seit Jahrzehnten ein Picknick.

Doch der Schlagerstar entwischt ihr immer wieder. Dann vermisst Jürgen Drews plötzlich sein Banjo. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) steht an der Rezeption des "Drei Könige" durch das geklaute Banjo unter Druck und hat ihren abgewiesene Verehrer Cem (Varol Sahin) im Verdacht. Doch diese Theorie ist für Jürgen Drews völlig abwegig. Dann meldet sich ein ominöser Erpresser, in dessen Besitz sich sein Banjo befindet. Jürgen Drews stellt überrascht fest, dass die "Erpressung" von Erika kommt. Er gibt Erika ihr Halstuch zurück, das all die Jahre sein Glücksbringer war. Doch bei seinem kleinen privaten Abschiedskonzert versagt ihm daraufhin fast die Stimme...

Produziert wird "Rote Rosen" von der Studio Hamburg Serienwerft. In diesem Jahr kommt die Serie bislang im Schnitt auf 1,30 Millionen Zuschauer, der durchschnittliche Marktanteil liegt bei 12,6 Prozent. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass "Rote Rosen", ebenso wie "Sturm der Liebe", um weitere 400 Folgen verlängert wurde. Beide Produktionen laufen damit bis mindestens Ende 2021 im Programm des Ersten.

