Sixx findet Sendeplatz für US-Version von "The Voice"

Zuletzt hatte sich der Frauensender Sixx bereits die Ausstrahlungsrechte an der US-Version von "The Voice" gesichert, nun gibt es einen fixen Sendetermin. Die Castingshow läuft beim Sender zur besten Sendezeit. Im Juni dreht sich an einem Tag alles um italienische Küche.



18.04.2019 - 11:17 Uhr von Timo Niemeier 18.04.2019 - 11:17 Uhr

Die großen Shows von ProSieben und Sat.1 laufen bereits kurz nach ihrer Premiere auch auf den kleineren Sendern der Gruppe, so zeigt Sixx unter anderem "Germany’s Next Topmodel" und fährt damit stets sehr gute Quoten ein. Nun wird der Sender bald auch "The Voice" ins Programm nehmen - dabei handelt es sich aber um die US-Version der Castingshow. Ab dem 22. Mai wird Sixx das Format immer mittwochs um 20:15 Uhr zeigen.

Sixx hatte sich die Ausstrahlungsrechte an dem Format bereits Mitte März gesichert (DWDL.de berichtete). Gezeigt wird nun die 14. Staffel, die bereits im vergangenen Jahr beim US-Fernsehsender NBC zu sehen war. Weil es in den USA stets zwei Staffeln pro Jahr gibt, läuft dort derzeit schon der 16. Durchlauf. In der 14. Staffel gehörten Blake Shelton, Kelly Clarkson, Alicia Keys und Adam Levine zu den Coaches.

Darüber hinaus hat Sixx für den 21. Juni nun einen "Wir kochen Italien"-Tag angekündigt, eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich Jamie Oliver, der beim Sender ohnehin sehr präsent ist. Ab den frühen Morgenstunden zeigt man an dem Tag aber erst einmal "Giada kocht - Happy Italian Food". Die italienische Köchin und Emmy-Gewinnerin Giada De Laurentiis begibt sich in der Sendung in ihre Heimat, wo sie nicht nur ihre Familie trifft und Ausflüge unternimmt, sondern auch allerlei lokale Gerichte zubereitet. Ab 12:40 Uhr übernimmt dann Jamie Oliver mit "Jamie kocht Italien". Mit Müttern und Großmüttern spricht er über die Geheimnisse der italienischen Küche - und lässt sich von ihnen die Zubereitung ihrer Spezialitäten zeigen.

