Joko und Klaas treten dienstags gegen ProSieben an

Viele hielten es zunächst für einen Aprilscherz, als wir am 1. April erstmals über das neue Format "Joko und Klaas gegen ProSieben" berichteten - es war aber keiner. Nun steht der erste Ausstrahlungs-Termin fest - und es ist kein Samstag.



18.04.2019 - 14:18 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2019 - 14:18 Uhr

Es gibt einen Ausstrahlungstermin für das neueste Format mit Joko und Klaas: Am 28. Mai feiert "Joko und Klaas gegen ProSieben" seine TV-Premiere, wie das Duo via Twitter mitgeteilt hat - und dann werden auch die letzten Zweifel daran zerstreut sein, dass es sich bei der am 1. April veröffentlichten Meldung nicht um einen Aprilscherz gehandelt hat. Ein Blick auf den Kalender verrät damit auch: Anders als andere Joko-und-Klaas-Shows wird das neue Format nicht samstags, sondern am Dienstagabend zu sehen sein. Die Aufzeichnungen für die neue Sendung finden bereits ab dem 3. Mai in den Münchner Bavaria Studios statt, insgesamt vier Sendungen werden dort produziert.

Während die beiden bislang in der Regel gegeneinander angetreten sind, werden sie diesmal von Moderatoren oder Redaktionen von ProSieben zum Kräftemessen in verschiedenen Spielrunden herausgefordert. Gewinnen die beiden Showmaster, überlässt ProSieben ihnen einen 15-minütigen Live-Sendeplatz, den sie völlig frei gestalten können. Geht jedoch ProSieben als Sieger aus dem Abend hervor, müssen sich Joko und Klaas in die Dienste ihres Senders stellen. ProSieben kündigt hier schonmal "quälend-schikanierende Aufgaben" an.

